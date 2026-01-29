Karakoçan'da Kur'an Kursuna Ara Dönem Eğitim Programı

Elazığ Karakoçan'da Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nda düzenlenen ara dönem eğitim programında öğrencilere dini, ahlaki sohbetler ve çeşitli eğitim faaliyetleri sunuldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:30
Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda öğrenciler manevi ve ahlaki eğitim aldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, Karakoçan İlçe Müftülüğünce Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda kalan öğrencilere yönelik ara dönem eğitim programı düzenlendi. Programda dini ve ahlaki içerikli sohbetler ile çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler, öğrencilere yönelik ders halkaları, sohbet ve atölye çalışmalarıyla zamanın verimli geçirilmesini hedefledi. Program süresince gençlerin manevi, ahlaki ve ilmi gelişimlerine katkı sağlanmasına özen gösterildi.

Müftülükten yapılan açıklamada:

"Program kapsamında öğrencilere yönelik ders halkaları, dini ve ahlaki içerikli sohbetler ile çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi; gençlere manevi, ahlaki ve ilmi gelişimlerine katkı sağlandı. Birlik ve kardeşlik ortamında geçen program süresince öğrencilerimiz, zamanı verimli değerlendirme fırsatı bulmuştur. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlayan programda emeği geçen görevlilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Program, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemeyi amaçlayan çalışmalar içinde yer aldı.

