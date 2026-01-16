Bulanık’ta 17 Bin Öğrenci Karne Sevinci — Kaymakam Koşansu’dan LGS Mesajı

Muş’un Bulanık ilçesinde 17 bin öğrenci karnelerini aldı; Kaymakam Ömer Övünç Koşansu öğrencilere LGS ve motivasyon mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:31
Muş’un Bulanık ilçesinde 17 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Arakonak İlkokulu ve Ortaokulu ile Gülçimen İlkokulu’nda düzenlenen törenlerde protokol üyeleri öğrencilere karnelerini vererek başarı dileklerinde bulundu.

Programlar ve sınıf ziyaretleri

Okullarda gerçekleştirilen programlarda protokol temsilcileri öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çekildi ve sınıflarda renkli, duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı; öğretmenler ve veliler de kutlama atmosferine ortak oldu.

Kaymakam Koşansu’dan öğrencilere tavsiyeler

Sınıf ziyaretleri sırasında özellikle 8. sınıf öğrencileriyle yakından ilgilenen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğrencilerin hedefledikleri liseleri sorup gelecek planlarını dinledi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sürecine ilişkin önemli tavsiyelerde bulunan Koşansu, öğrencilere motivasyon aşılayarak, "İnanırsanız başarı kendiliğinden gelir" mesajını verdi.

Karne töreninde konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, öğrencilerin sadece notlarla değil, aynı zamanda karakter ve değerlerle de büyümesinin önemine vurgu yaptı. Koşansu, "Bugün burada sadece karneler dağıtılmıyor; aynı zamanda emeklerin, sabrın ve azmin karşılığı veriliyor. Her bir öğrencimizin başarısı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Özellikle sınavlara hazırlanan evlatlarımıza şunu söylüyorum; kendinize inanın, hedefinizden vazgeçmeyin. Devletimiz, öğretmenlerimiz ve aileleriniz her zaman yanınızda" dedi.

