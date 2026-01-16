Edirne'de 54.852 Öğrenciye Karne — Vali Sezer'den Ekran Uyarısı

Edirne'de 54.852 öğrenci sömestir tatiline çıktı; Vali Yunus Sezer devamsızlığın sona erdiğini açıkladı ve öğrencilere ekran süresi uyarısı yaptı.

Edirne'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 54.852 öğrenci karne alarak sömestir tatiline girdi.

Karne Töreni ve Mustafa Necati İlkokulu

Karne dağıtım törenlerinden biri, tarihi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mustafa Necati İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törende öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Yunus Sezer, karneleri tek tek verdi.

Eğitim Kadrosu ve Devamsızlık Açıklaması

Edirne genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 54.852 öğrenci ile birlikte kent genelinde 5.227 öğretmenin görev yaptığı bildirildi. Vali Sezer, yürütülen çalışmalar sayesinde Edirne'de okula devamsızlık sorununun sona erdiğini belirterek, Devamsızlık konusunda çok ciddi bir mesafe kat ettik. Şu anda ilimizde bu sorun tamamen ortadan kalkmış durumda dedi.

Tatil İçin Tavsiyeler: Ekran Süresine Dikkat

Tatil dönemine ilişkin öğrencilere öğütlerde bulunan Vali Sezer, çocukların ekran başında uzun süre vakit geçirmemesi gerektiğini vurguladı. Sezer, öğrencilere tatili telefon, tablet ve bilgisayar yerine aileleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmenin önemine dikkat çekti ve kitap okumanın ihmal edilmemesini istedi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

