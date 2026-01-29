BUÜ'de Profesörlük Belgeleri Törenle Takdim Edildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde akademik yükselme gösteren öğretim üyelerine profesörlük belgeleri Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından törenle verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:59
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) akademik yükselme gösteren öğretim üyeleri için düzenlenen özel törende, profesörlük unvanına hak kazanan akademisyenler belgelerini Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın elinden aldı. Törene fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri de katıldı.

Akademik motivasyonu artırma hedefi

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, daha önce bu tür belgelerin toplu verilmediğini ancak akademik kurulların işleyişindeki süreçler nedeniyle biriken belgeleri şık bir merasimle sunmak istediklerini söyledi. Bu uygulamanın akademik motivasyonu artırdığını belirten Yılmaz, benzer organizasyonları gelecekte de sürdüreceklerini ifade etti.

Yılmaz, yeni profesörleri tebrik ederek üniversitenin kriter komisyonu toplantısından yeni çıktığını hatırlattı ve güncellenen kriterlerin mevcut profesörleri doğrudan bağlamayacağını fakat bunun bir rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı. Profesörlerin mevcut yüksek başarı çıtasını aşarak bu unvana ulaştığını söyleyen Rektör, akademisyenlerin çalışma ivmelerini artırarak genç meslektaşlarına örnek olacaklarına inandığını kaydetti.

"Puan farkı kapandı, şimdi daha yüksek bir ivme zamanı"

Araştırma Üniversitesi hedeflerine değinen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Araştırma Üniversitesi meselesindeki hamleler netice vermeye başladı. Şu an puan sıralamasında son sırada olmamıza rağmen gelecekten umutluyuz. Üst sıralardaki rakiplerle olan 9-10 puanlık fark, son çalışmalarla 1 ile 2,5 puan seviyesine kadar geriledi. Bu makasın kapanması üniversite için büyük bir dinamizm kaynağı oldu. Dolayısıyla giyeceğiniz bu cübbeyle beraber akademik faaliyetlerinizi artırmanıza hepimizin ihtiyacı var. Bütün hocalarımdan aynı yüksek yayın performansını sürdürmelerini bekliyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

