BUÜ'den ASSIST-AI: Otizmli Yetişkinlere Yapay Zekâ Destekli Sosyal Asistan

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:06
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otizm spektrum bozukluğu (ASD) tanısı almış yetişkinlerin sosyal yaşama katılımını artırmayı hedefleyen ASSIST-AI adlı uluslararası projeyi hayata geçiriyor. Proje, otizmli bireylerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini güçlendirmeye odaklanacak.

Projenin hedefi ve disiplinler arası yaklaşımı

Proje, BUÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Özel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin disiplinler arası işbirliğiyle geliştirildi. ASSIST-AI; kültürel olarak uyarlanabilir, sosyal etkileşim senaryoları içeren ve merkeze yapay zekâyı koyan bir dijital sanal asistan tasarımını amaçlıyor.

Uluslararası konsorsiyum

Projede yer alan ekip üyeleri arasında Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, Dr. Öğr. Ü. Özge Boşnak ve Öğr. Gör. Koray Aki bulunuyor. Proje, Almanya merkezli AspireEducationGroup koordinatörlüğünde yürütülecek. Konsorsiyumda ayrıca BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Sustainable Development Studies Network (Belçika), AutismoAndaluca (İspanya), InstitutRégionald’InsertionProfessionnelle et Sociale (Fransa) ve AMAE (Portekiz) yer alıyor.

Eğitim paketi ve pilot uygulamalar

Proje ekibi, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmaları aktardı. Akademisyenler adına konuşan Öğr. Gör. Koray Aki, geliştirilecek dijital sistemin otizmli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği durumlara göre tasarlanacağını, sanal asistanın kültürel uyarlanabilirlik ve sosyal etkileşim senaryoları içereceğini belirtti. Ayrıca proje kapsamında, otizmli bireylerle çalışan profesyoneller ve aileler için de kapsamlı bir eğitim paketi hazırlanacağı, geliştirilen dijital çözümün pilot uygulamalarla test edilip kullanıcı deneyimlerine göre son halini alacağı ifade edildi.

Rektörün değerlendirmesi

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tüm proje ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti ve projenin disiplinler arası işbirliğiyle ortaya çıkmasının önemine vurgu yaptı. Rektör Yılmaz, ASSIST-AI'nın özel gereksinimli bireylere yönelik yenilikçi ve erişilebilir çözümler geliştirmede öncü olacağına inandığını belirtti.

