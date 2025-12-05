Cizre'de Metin Özmen ile 'Başarıda Arkadaş Seçimi' Konferansı

Gazeteci-yazar Metin Özmen, Cizre'de öğrencilerle buluşarak doğru arkadaş seçiminin başarıya etkisini anlattı ve kitabını imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:43
Konferans Detayları

Gazeteci-yazar Metin Özmen, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek, başarıda arkadaş seçimi konusunu ele aldı. Etkinlik, Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Özmen, konuşmasında yazdığı kitaptan örnekler vererek doğru arkadaş seçiminin başarıya giden yolda kritik bir rol oynadığını vurguladı. Olumlu arkadaş gruplarıyla birlikte olan öğrencilerin hedeflerine daha hızlı ulaştığını aktaran Özmen, öğrenci yaşamındaki sosyal çevrenin belirleyici olduğunu söyledi.

Yanlış arkadaş seçiminin hem akademik başarısızlığa hem de kötü alışkanlıklara zemin hazırladığına dikkat çeken Özmen, bu durumun öğrencilerin geleceğini olumsuz etkilediğini belirtti. Özmen, sözlerini "Sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür, aynı şekilde dört yanlış arkadaş da bir doğru arkadaşı yanlışa sürükleyebilir" diyerek güçlendirdi.

Konferansın ardından Metin Özmen, "Başarıda Arkadaş Seçimi" adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.

Cizre'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Özmen, programın düzenlenmesinde emeği geçen Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'ye teşekkür etti.

