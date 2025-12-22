Ege Üniversitesi, YÖK 2025 Raporunda 6 Alanda Türkiye Birincisi

Ege Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda Zirvede

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2025 sonuçlarına göre Ege Üniversitesi, 67 gösterge üzerinden yapılan değerlendirmede 6 farklı ana başlıkta Türkiye birincisi oldu. Rapor; eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve topluma hizmet başlıklarında üniversiteleri kapsamlı biçimde karşılaştırdı.

Hangi alanlarda birinci oldu?

Ege Üniversitesi raporda "Proje Lideri Üniversite" konumunu pekiştirdi. Üniversitenin Türkiye birincisi olduğu alanlar şunlardır: TÜBİTAK Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Proje Sayısı, Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Destekli Ar-Ge Proje Sayısı, BİDEB Kapsamında Alınan Destek, Üniversite Tarafından Yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri, Öğrenciler Tarafından Yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Düzenlenen Faaliyet Sayısı.

Diğer başarılar ve sıralamalar

Raporda Ege Üniversitesi, ayrıca Sanayi ile Ortak Yürütülen Ulusal Ar-Ge Proje Sayısı, Değişim Programları ile Gelen Öğretim Elemanı Sayısı, Akredite Lisans Programı Sayısı ve Değişim Programları ile Gelen Öğrenci Sayısı alanlarında ikinci sırada yer aldı.

Raporun "Ek Göstergeler" bölümünde üniversite; Kariyer Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı alanında birinci, Sürdürülebilirlik Faaliyet Sayısı alanında ise üçüncü oldu. Ayrıca Ege Üniversitesi, raporda yer alan 30 alanda ilk 20 üniversite arasına girmeyi başardı.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Musa Alcı, "Üniversitemiz YÖK 2025 Genel Raporunda Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza attı. 6 alanda farklı ana başlıkta Türkiye birincisi oldu. Rapor bize başarılı olduğumuz yanlarımızı sunduğu kadar, geliştirmeye açık yönlerimizi de ortaya koyuyor. EÜ ailesi olarak raporu ayrıntılarıyla analiz edip, yol haritamızı ve stratejik hedeflerimizi belirleyeceğiz. Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanlarımızla kenetlenerek tüm ana ve alt başlıklarda daha yukarı bir ivme göstermek için aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversitemizin bu başarısında emeği bulunan kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu sonuçlar, Ege Üniversitesi'nin araştırma ve topluma hizmet odaklı performansını güçlendirirken, üniversitenin ulusal düzeydeki rolünü ve proje liderliğini de doğruluyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA ALCI