Eren Yelden, Bilge Kunduz’ta Dünya İlk %10’unda — Erdem Koleji Başarısı

Erdem Koleji öğrencisi Eren Yelden, Bilge Kunduz’ta uluslararası başarı

5/B sınıfı öğrencisi dünya genelinde ilk yüzde 10’a girerek finale kaldı

Erdem Koleji 5/B sınıfı öğrencisi Eren Yelden, dünya genelinde 2,5 milyon öğrencinin katılım sağladığı Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliğinde kendi sınıf seviyesi içerisinde ilk yüzde 10’luk dilime girerek finale kalma başarısı gösterdi.

Bu derece, öğrencinin analitik düşünme, problem çözme, algoritmik yaklaşım ve zaman yönetimi becerilerindeki yüksek yeterliliği ortaya koydu. Bilgi işlemsel düşünme temelli, çok adımlı ve dikkat gerektiren sorularla gerçekleştirilen etkinlikte Eren Yelden sergilediği performansla küresel ölçekte akranları arasından öne çıktı.

Etkinlik kapsamında Türkiye genelinde 250 binin üzerinde öğrenci, dünya çapında ise yaklaşık 2,5 milyon öğrenci yer aldı. Organizasyon 85’ten fazla ülkede eş zamanlı uygulanmakta olup, tüm ülkelerde sorular birebir aynı içerikte sunulmakta; yalnızca eğitim diline göre çeviri yapılmaktadır. İçerik, zorluk seviyesi ve değerlendirme kriterleri tüm katılımcılar için ortaktır.

Eren Yelden’in başarısında, Erdem Koleji’nin bilişim ve teknoloji alanındaki planlı eğitim yaklaşımının yanı sıra EYBA (Erdemli Yetenek ve Bilgelik Akademisi) kapsamında yürütülen çalışmaların etkili olduğu belirtildi. Öğrencinin hazırlık sürecinde EYBA Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Koray Vahit Şenpekmezci rehberliğinde yapılan çalışmalardan önemli katkı sağlandığı ifade edildi.

Elde edilen derece, Erdem Koleji’nde öğrencilerin erken yaşlardan itibaren düşünme biçimlerini yapılandırmaya, çok adımlı problemler karşısında strateji geliştirmeye ve zamanı etkili kullanmaya teşvik edildiği eğitim modelinin doğal bir sonucu olarak değerlendirildi. Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, EYBA kapsamında yürütülen çalışmaların öğrencilerin potansiyelini erken aşamada görünür kıldığını ve uluslararası ölçekte aynı sorularla değerlendirilen etkinliklerin okulun eğitim modelinin niteliğini somut verilerle ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu başarı, Erdem Koleji’nin teknoloji ve bilişim eğitimindeki sistemli yaklaşımının somut bir göstergesi olarak öne çıktı ve okulun uluslararası platformlarda rekabetçi öğrenci profili oluşturma hedefini destekliyor.

