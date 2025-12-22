Köşk'te 145 öğrenciye gıda okuryazarlığı eğitimi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı eğitimler kapsamında 145 öğrenci ve 8 öğretmene bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi.

Eğitimler, Adnan Menderes İlkokulu sınırlarında yapıldı ve amaç, öğrencilerin gıda güvenilirliği ile beslenme bilinç düzeyini artırmaktır.

Eğitim konuları

Programda Gıda Güvenilirliği ve Gıda Okuryazarlığının Temelleri, Gıda Denetim Hizmetleri, Gıdalarda Ambalaj Güvenliği, Etiket Üzerindeki Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanımı, Ambalaj Üzerindeki Sembollerin Anlamları, Besin ve Enerji Tablosu, Günlük Alınması Gereken Besin Miktarları, Besin İçeriklerinin Güvenilir Dozları, Fonksiyonel, Özel Beslenme Amaçlı ve Takviye Edici Gıdaların Özellikleri gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe genelinde öğrenim gören gençlerle bir araya gelen personeller, gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konusunda sunumlar yaptı ve öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüz Gıda Birimi tarafından İlçemiz Adnan Menderes İlkokulunda 145 öğrenci ve 8 öğretmene ’Gıda Okuryazarlığı’ ve ’Etiket Okuma’ konularında eğitim verilmiştir. Sağlığınız bizim için önemli" ifadelerine yer verildi.

