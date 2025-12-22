8. Isparta Kitap Fuarı 10 günlük şölenin ardından sona erdi

8. Isparta Kitap Fuarı 10 günlük kitap şöleninin ardından kapılarını kapattı

8. Isparta Kitap Fuarı, 10 günlük programın sonunda Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde sona erdi. Bu yıl "Kitaplar Gül Açıyor" teması ve "Şimdi Kitap Okuma Zamanı" sloganıyla düzenlenen fuarda yazarlar söyleşiler gerçekleştirdi, kitaplarını imzaladı ve yayınevleri binlerce kitabı kitapseverlerle buluşturdu.

Fuarın son gününde yazar buluşmaları

Fuarın kapanış gününde okuyucularıyla bir araya gelen isimler arasında Vehbi Vakkasoğlu, Kahraman Tazeoğlu ve Diyetisyen Hatice Nur Ege yer aldı. Yazarlar okurlarıyla söyleşi yaptı ve kitaplarını imzaladı.

"Vakkasoğlu: Kitap fuarının gelenekselleşeceğine inanıyorum"

Vehbi Vakkasoğlu Isparta için "güller diyarı" tanımlaması yaparak fuarın sunduğu ortamı övdü ve şunları söyledi: "Kitap fuarı kalitesi ve bulunduğu yer itibariyle çok güzel. İnşallah daha da gelişerek gelenekselleşeceğine inanıyorum. Emek vermek lazım, ben de bunun için geldim. Emek verenlere başta belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum".

"Tazeoğlu: Ispartalıların kitaba verdiği değeri biliyorum"

Söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Kahraman Tazeoğlu ise fuarın önceki yıllara göre büyüdüğünü belirterek, "En son 2018 yılında bu fuara gelmiştim, o günden bugüne çok şey değişmiş. Fuar daha büyümüş ve daha bir oturmuş. Heyecanla geldim çünkü Ispartalıların kitaba ne kadar önem verdiğini biliyorum. Burada çok fazla okurum var. Fuarlar da bizi okurlarımızla buluşturan yegane etkinlikler. Her zaman fuarların çok önemli olduğunu, burada da belediyelere büyük iş düştüğünü söylerim. Onlar da sağ olsunlar her yıl bu fuarı gerçekleştirerek bizi okurlarımızla buluşturuyor. Çünkü bir yazarın okurlarıyla buluşması için kitap fuarından başka şansı yok. Fuarı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hatice Nur Ege: İyi ki Isparta’dayım"

Diyetisyen Hatice Nur Ege ise son gün sağlık ve beslenme konulu bir söyleşi yaptı. Isparta'ya ikinci kez geldiğini söyleyen Ege, "Gül Festivali’nde gelmiştim, burası kıymetli bir şehrimiz. İyi ki buradayım. Birçok fuara gidiyorum, Türk Bayrağı’nın bu kadar fazla olduğu, vatan millet sevgisinin bu kadar fazla olduğu şehirlerden bir tanesi Isparta. Yeniden kavuşmak dileğiyle" dedi.

Veda ve teşekkür

Fuar katılımcılarına anı olarak gül tablosu takdim edilirken, yayınevi temsilcilerine plaket ve gül tablosu verildi. Hediyeleri Isparta Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Kocabaş ve Mehmet İzci takdim etti. Organizasyon, 10 gün boyunca okuyucuları ve yazarları bir araya getirerek Isparta'da kültür hareketliliğini artırdı.

