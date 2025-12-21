DOLAR
Anadolu Üniversitesi'nde ÜYEP Sınavı ile Üstün Yetenekler Keşfediliyor

Anadolu Üniversitesi ÜYEP, 5. sınıf öğrencileri için düzenlediği sınavla üstün yetenekli adayları belirliyor; 583 başvuru yapıldı, sonuçlar 22 Ocak 2026'da açıklanacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:43
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tarafından gerçekleştirilen "5. Sınıf Öğrencilerine Yönelik ÜYEP Sınavı", bu yıl da yoğun ilgi gördü. Sınav, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yapıldı.

Sınav ve Başvuru Verileri

Sınava, Eskişehir ile birlikte sekiz farklı ilden toplam 583 öğrenci başvurdu. Merkezin uyguladığı tanılama süreci 5. sınıf düzeyinde başlıyor ve kontenjan doğrultusunda programa öğrenci kabul ediliyor.

ÜYEP Müdürünün Açıklamaları

Prof. Dr. Fatih Karabacak, ÜYEP’in üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim veren bir merkez olduğunu belirterek sürecin ayrıntılarını paylaştı. Karabacak, sınav sonucunda kontenjan doğrultusunda 28 öğrencinin programa dahil edildiğini ve kontenjanın son iki sırasında kız öğrencilere pozitif ayrımcılık uygulandığını ifade etti.

Programa kabul edilen öğrenciler ortaokul bitimine kadar ÜYEP bünyesinde eğitim almaya hak kazanıyor. Karabacak, bu yıl 2025 yılı sınavının gerçekleştirildiğini ve farklı illerden gelen öğrenciler için hafta sonları eğitimlerin sürdüğünü vurguladı.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle kazanma oranının düşük olabileceğini belirten Karabacak, sınavı kazanamayan öğrencilerin üstün yetenekli olmadığı sonucuna varılmaması gerektiğini ve yaz okulu programlarıyla ÜYEP öğrencileri ile üstün yetenek tanısı alan BİLSEM öğrencilerinin de eğitimlerden yararlanabildiğini söyledi.

Velilerin Gözlemleri ve Beklentileri

Sınava katılan öğrencilerin velileri, ÜYEP’te eğitim almış çocukların mutlu ve istekli olduklarını gözlemlediklerini aktardı. Bir veli, "Burada eğitim gören çocukların çok mutlu ve heyecanlı olduğunu gördük. Çocukların eğitimlerine severek ve isteyerek geldiklerine şahit olduk" diyerek başvuru nedenini açıkladı.

Başka bir veli, öğrencilerin sınav sürecinde büyük heyecan yaşadığını belirterek, "Çocuklar bizden daha heyecanlı. ÜYEP sınavı Türkiye çapında önemli bir sınav ve burayı kazanan öğrenciler için büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Bir diğer veli ise benzer süreçlerin çocukların sosyal gelişimine ve düşünce dünyasına katkı sağladığını, arkadaşlarla yeniden bir araya gelmenin motivasyon oluşturduğunu söyleyerek, "İnşallah güzel bir sonuçla tamamlanır" dedi.

Sonuçlar ve Kayıt Takvimi

Sınav sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Asil öğrencilerin kayıt işlemleri ise 26-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi uyep.anadolu.edu.tr adresinden edinilebiliyor.

