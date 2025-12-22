DOLAR
Emirdağ'da 4. Sınıf Öğrencilerinden 'Vakti Kuşanmak' Kapsamında Emirdağ Şube Camii Ziyareti

Perihan Kemal Çuna İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 'Vakti Kuşanmak' etkinliğiyle Emirdağ Şube Camii'ni ziyaret edip camilerin dini, manevi ve toplumsal rolünü öğrendi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:13
Perihan Kemal Çuna İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Vakti Kuşanmak' etkinlikleri çerçevesinde Emirdağ Şube Camii'ni ziyaret etti. Ziyaretin amacı, öğrencilerin dini, manevi, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak olarak belirtildi.

Bilgilendirme ve Yerinde Gözlem

Cami görevlisi, öğrencilere camilerin dini ve manevi hayattaki yeri ile toplumsal yaşam içindeki rolü hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Öğrenciler, anlatılanları yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Okul Yönetiminden Teşekkür

Okul yönetimi, misafirperverlikleri ve bilgilendirici sunum için cami görevlisine teşekkür etti.

