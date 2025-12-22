Emirdağ'da 4. Sınıf Öğrencilerinden 'Vakti Kuşanmak' Kapsamında Emirdağ Şube Camii Ziyareti

Emirdağ'da 4. Sınıf Öğrencilerinden Emirdağ Şube Camii Ziyareti

Perihan Kemal Çuna İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Vakti Kuşanmak' etkinlikleri çerçevesinde Emirdağ Şube Camii'ni ziyaret etti. Ziyaretin amacı, öğrencilerin dini, manevi, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak olarak belirtildi.

Bilgilendirme ve Yerinde Gözlem

Cami görevlisi, öğrencilere camilerin dini ve manevi hayattaki yeri ile toplumsal yaşam içindeki rolü hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Öğrenciler, anlatılanları yerinde görme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Okul Yönetiminden Teşekkür

Okul yönetimi, misafirperverlikleri ve bilgilendirici sunum için cami görevlisine teşekkür etti.

