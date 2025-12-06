Erciyes Üniversitesi UI GreenMetric 2025’te Türkiye 1.’si, Dünya 66.

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nın 2025 sonuçları açıklandı. Sürdürülebilirlik, enerji yönetimi, atık politikaları ve ulaşım planlaması gibi kapsamlı kriterlerle değerlendirilen sıralamada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken bir başarı elde etti.

Ulusal ve uluslararası yükseliş

Değerlendirmeye katılan 1.745 üniversite arasında ERÜ, dünya genelinde 66. sıraya yerleşti. Geçen yıla göre on dört basamaklık bir yükseliş kaydeden üniversite, Türkiye genelinde sıralamaya dahil edilen 142 üniversite arasında 3. sırada yer aldı.

Kampüs büyüklüğüne göre yapılan değerlendirmede ERÜ, dünyada 32. sırada konumlanırken, Türkiye üniversiteleri arasında 1. sırayı aldı. Bu sonuçlar, ERÜ’nün kampüs ölçeğinde sergilediği sürdürülebilirlik performansının uluslararası düzeyde de tanındığını gösteriyor.

Genç üniversiteler kategorisinde öne çıkış

UI GreenMetric’in 50 yaşın altındaki üniversiteleri değerlendirdiği “İlk 50 Genç Üniversite” listesinde ERÜ, dünyada 25., Türkiye üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer alarak genç üniversiteler kategorisinde de üstün bir başarı gösterdi.

Puan artışları ve kategori performansı

ERÜ’nün toplam puanı UI GreenMetric 2025 değerlendirmesinde 8.585’ten 8.775’e yükseldi. Kategori bazındaki artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Yapı ve Altyapı: 1.350 → 1.400

Enerji ve İklim Değişikliği: 1.735 → 1.800

Atık: 1.425 → 1.450

Su: 800 → 837,5

Ulaşım: 1.600 → 1.625

Bu puan artışları, ERÜ’nün çevre odaklı uygulamalarda sistemli ve kararlı bir şekilde ilerlediğini ortaya koyuyor. Üniversitenin hem fiziksel altyapı hem de politika ve uygulama düzeyindeki gelişimleri, ulusal ve uluslararası sıralamalarda somut olarak yansımış durumda.

Erciyes Üniversitesi'nin UI GreenMetric 2025 başarısı, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların hem kampüs içinde hem de küresel platformda görünürlük kazandığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

