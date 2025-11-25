Eskişehir'de 40 Yıllık Öğretmen Hasan Gündüz'e Anlamlı Ziyaret

Eskişehir'in kıdemli öğretmeni Hasan Gündüz'e ziyaret

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda her yıl düzenlenen öğretmen ziyaretleri bu yıl şehrin en kıdemli öğretmenine yöneldi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hasan Gündüz, meslek hayatında 40 yılı geride bıraktı ve ziyaretçilerini kabul etti.

TEI’nin kurulduğu yıl olan 1985'te öğretmenliğe başlayan Gündüz, halen Şehit Mustafa Türker İlkokulu'nda görev yapıyor. Nesiller yetiştirerek Türkiye'nin geleceğine yaptığı katkılar dolayısıyla kendisine tebrik ve teşekkürler iletildi.

TEI Akademi ve iç eğitmen etkinliği

TEI çalışanlarının gelişim yolculuklarını destekleyen TEI Akademi, mevcut çalışan eğitimlerinin yüzde 78Momentum İç Eğitmen Okulu'nda görev alan 436 iç eğitmen için Eskişehir kampüsünde bir Öğretmenler Günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit de katıldı. Akşit, çalışanların Öğretmenler Günü'nü kutlayıp şirket içi eğitime verdikleri katkılar nedeniyle iç eğitmenlere teşekkür etti.

Momentum İç Eğitmen Okulu programı aynı zamanda TEI'yi TEGEP Eğitim ve Gelişim Ödülleri'nde İç Eğitmen Gelişim Programı Kategorisi'nin en iyisi olarak ödüllendirmişti.

Eğitime devam eden destek

TEI, sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleriyle farklı eğitim programları ve her yaştan öğrenciye dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle eğitime verdiği desteği sürdürmeyi taahhüt ediyor.

