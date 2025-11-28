Eskişehir'de anne kızını kucağında taşıyor: Okula asansör talebi

Odunpazarı, Emek Mahallesi sakinlerinden 3 çocuk annesi Aynur Albayrak, doğuştan pev hastası olan 7 buçuk yaşındaki kızı Zeynep İkra Albayrak'ı her gün kucağında taşıyarak eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun 2. katındaki sınıfa çıkarıyor. Zeynep İkra'nın sağ bacağı diğerine göre kısa olduğu için ortopedik bozukluk yaşıyor ve tedavisi kapsamında her 2,5 yılda bir kemik uzatma ameliyatı oluyor.

Aile asansör talep ediyor

Aile, okula asansör yapılmasını istiyor. Albayrak, okulun evlerine yaklaşık 100 metre mesafede olduğunu, bu nedenle okul değişikliğinin çocuğun öğretmen ve arkadaşlarıyla kurduğu uyumu bozacağını belirtti. Kızının bazı etkinliklere ve teneffüslere katılamadığını vurgulayan anne, 'herkesin birer engelli adayı olduğunu' hatırlatarak yetkililerden destek talep etti.

Aynur Albayrak, başvuru sürecini ve yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: 'Zeynep İkra, doğuştan Pev hastası olup ortopedik engeli bulunmaktadır. Yakın zamanda uzatma ameliyatı oldu. Bu ameliyatın süreci 6 ay devam ediyor ve şu an bu sürenin sonuna yaklaşmaktayız. 2 Haziran'daki ameliyatından sonra yaklaşık üç aydır tekerlekli sandalye ile okula devam ediyor. Okulda asansör olmadığı için ilk başta sınıfımız üçüncü kattaydı. Sonradan sınıfımız birinci kata alındı; ancak bu kat, bodrum ve zemin katın üstü olduğu için aslında iki kat merdiven çıkmış oluyorum. Önce Zeynep İkra'yı çıkartıyor, sonra tekerlekli sandalyeyi yukarı taşıyorum. Beden eğitimi derslerinde tekrar Zeynep İkra'yı indiriyorum. Sürekli inip çıkma zorluğu nedeniyle, kızım katılmak istediği halde etkinlik derslerine bile katılamıyor.'

Yetkililere başvuru yapıldı

Albayrak, mağduriyetlerinin giderilmesi için CİMER'e başvurduklarını ve Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüştüklerini belirtti. Yetkililerin başka bir okula nakil alınabileceğini söylediklerini, ancak kızının öğretmeni ve arkadaşlarını sevdiği için okulunu değiştirmek istemediklerini ifade etti. Ayrıca evde eğitim hakkının bulunduğunu ancak Zeynep İkra'nın okulda sosyalleşmek istediğini vurguladı.

Gelecek endişesi ve acil ihtiyaç

Anne, kızının bir ay sonra yeniden ameliyat olacağını, iyileşse bile ameliyatın yükü nedeniyle bir süre merdiven çıkmasının yasaklanacağını söyledi: 'Belki üç dört ay daha onu kucağımda taşıyarak merdivenleri yavaş yavaş çıkmak zorunda kalacağım.' Okulun yaklaşık 1.200 kişilik olduğunu, teneffüslerdeki kalabalık nedeniyle kızının tekerlekli sandalye ile inemediğini ve çıkışlarda kendisinin gelip almak zorunda kaldığını anlattı. 'Okulumuza asansör yapılsın ve kızımın mağduriyeti giderilsin. Biz yarın bir gün yürüyecek, iyileşecek olabiliriz. Ama hepimiz birer engelli adayıyız' dedi.

Zeynep İkra'nın isteği

Küçük Zeynep İkra, 'Okulumu çok seviyorum ve okula gitmek istiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımdan asla ayrılmak istemiyorum. En sevdiğim ders Türkçe. Esra öğretmenimi de çok seviyorum. Asansör istiyorum çünkü asansörün yapılmasını istiyorum' sözleriyle duygularını paylaştı.

Anne ve aile, okulda asansör yapılmasını sağlayacak adımların atılmasını ve kızın eğitim hakkının korunmasını talep ediyor.

