Gaziantep Kolej Vakfı'nda Coşkulu Karne Töreni | 2025-2026

GKV Özel Okulları'nda 2025-2026 birinci dönem karneleri törenlerle dağıtıldı; okullar 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:27
Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu karne heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında eğitim gören binlerce öğrenci, düzenlenen törenlerle karnelerini alarak birinci dönemi tamamladı.

Törenler ve katılımcılar

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liselerinde ayrı ayrı düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi. Törenlerde öğrenci, öğretmen ve velilerin coşkusu dikkat çekti.

Genel Müdür Fevzi Gürsel'in değerlendirmesi

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Türkiye genelinde olduğu gibi bugün eğitim kurumlarımızın bütün kademelerinde öğrencilerimize birinci dönem karnelerini vererek onları sömestre tatiline uğurluyoruz. Zorlu geçen bir süreci başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve bu süreçlerde bizleri asla yalnız bırakmayan velilerimizi kutluyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve bugün son bulan birince eğitim öğretim döneminin ardından okullarımız 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem eğitim öğretim dönemine başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci yarı yıl elbette bütün öğrenciler için yoğun bir sınav maratonu gibi geçecek. Bu tatil sürecini öğrencilerimizin iyi değerlendirmesini ve bol bol dinlenmesini bekliyoruz"

Karne törenlerinde velilerin de heyecanlı olduğu gözlenirken, tatilin 30 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği ve okulların 2 Şubat 2026 itibarıyla ikinci yarı yıl eğitimine başlayacağı belirtildi.

