Hakkari Polisi'nden Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Hakkari polisi, "Okullar açıldı, çocuklarla buluştuk" sloganıyla öğrencilere yaya geçidi, sürücü-göz teması ve güvenli geçiş uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:45
"Okullar açıldı, çocuklarla buluştuk"

Hakkari polisi tarafından "Okullar açıldı, çocuklarla buluştuk" sloganıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Çalışma, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata’nın koordinasyonunda yürütüldü. İlgili birimler tarafından öğrencilere karşıdan karşıya geçiş kuralları hem teorik olarak anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimde Öne Çıkan Konular

Ekipler, özellikle yaya geçidi kullanımı, sürücü-göz teması kurulması ve güvenli geçiş adımları konularını örneklerle öğrencilere aktardı.

Sürdürülebilir Trafik Bilinci

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, tüm öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasına yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirttiler.

