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Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday 2 yıl sınavlara giremeyecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yapay zeka ile kopya çektiği tespit edilen bir aday, 2 yıl boyunca hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramayacak. ÖSYM'nin aldığı önlemler ve kopya olaylarına ilişkin detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 17:41
Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday 2 yıl sınavlara giremeyecek

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) bir adayın üzerinde bulunan elektronik düzenek sayesinde kopya çektiğini tespit etti. Sınavın ardından tutuklanan aday, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince 2 yıl boyunca sınavlara giremeyecek.

ÖSYM'nin Aldığı Önlemler ve Yapılan İncelemeler

ÖSYM, sınavlarda kopya çekilmesini engellemek için çeşitli önlemler alıyor. Adayların sınav öncesinde aranması, sınav binalarının güvenlik kameraları ile izlenmesi ve şüpheli durumlarda kamera kayıtlarının incelenmesi gibi tedbirler uygulanıyor.

Sınav esnasında veya sonrasında kopya çekildiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılıyor ve ilgili kişilere 2 yıl boyunca sınavlara giriş yasağı getiriliyor.

Kopya ve Kopya Çekmeyle İlgili Cezalar

Yapay zeka veya diğer yöntemlerle kopya çeken adaylara 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu ceza, sınavda joker aday sokma veya kendi yerine başkasını sınava sokma gibi durumları da kapsıyor.

ÖSYM'nin sınav güvenliği için aldığı önlemler arasında adayların üst araması, sınav salonlarının güvenlik kameraları ile izlenmesi ve sınav sırasında veya sonrasında yapılan incelemeler yer alıyor. Bu sayede kopya girişimleri tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

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