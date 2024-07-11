İstanbul’da öğrenci İstanbulkart indirimi için 30 yaş sınırı getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından alınan yeni bir karar ile öğrenci İstanbulkart kullanımında yaş sınırı getirildi. Buna göre, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bu karar, İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumunda kabul edildi.



30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÜZDE 10 İNDİRİM

İBB Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda, 30 yaşından gün almış öğrenciler için öğrenci İstanbulkart indirim oranı yüzde 10'a düşürüldü. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından meclise sunulan yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile öğrenci tanımı güncellenmiş oldu.

Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen oturumda, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporu da ele alındı. Bu raporda, öğrenci İstanbulkart tanımında yapılan değişiklikler ve 30 yaş üstü öğrenciler için uygulanan yeni indirim oranları detaylandırıldı.



YENİ ÖĞRENCİ TANIMI VE İNDİRİM ORANLARI

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporunda, “Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı’nı ifade eder. Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır.” ifadelerine yer verildi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, 2019'dan bu yana 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini belirterek, bu artışın hayatın olağan akışına ters olduğunu ve İBB’nin bu durumdan zarar gördüğünü ifade etti. Özcan, bu nedenle önlem alınmaması durumunda yüksek zamlarla karşılaşılabileceğini dile getirdi.



ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI İDDİASI

AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi ise, teklifin anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, tüm öğrencilerin aynı haktan yararlanması gerektiğini savundu. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, “İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük,” diye konuştu.

İŞSİZLERE 3 AY SÜREYLE İNDİRİM

Ayrıca, İBB’ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunan işsizler için 3 ay süreyle günlük 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanacağı kararlaştırıldı. BİO'lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart’a sahip olmayan ve herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliği kullanılabilecek ve her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle 32 geçişlik ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanacak.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, İBB'nin öğrenci İstanbulkart indirimi politikalarında önemli değişiklikler yaşandı.

