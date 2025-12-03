Yalova'da Özel Eğitim Ailesi 3 Aralık'ta Kahvaltıda Buluştu

Yalova'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel eğitim öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Kadıköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:38
Yalova'da Özel Eğitim Ailesi 3 Aralık'ta Kahvaltıda Buluştu

Yalova'da Özel Eğitim Ailesi Kahvaltıda Buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kadıköy'de bir araya geldiler

Yalova'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim camiası, merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesinde bulunan bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Programa Vali Yardımcısı Osman Sarı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ile Esvet Sabri Aytaşman ve Nadide Üstündağ Özel Eğitim Okulundan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.

Etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Öğrencilerin neşesi, velilerin memnuniyeti ve öğretmenlerin özverisi buluşmaya özel bir anlam kattı.

Özel eğitim camiasını bir araya getiren bu buluşma, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

YALOVA'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL EĞİTİM AİLESİ KAHVALTIDA BULUŞTU.

YALOVA'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL EĞİTİM AİLESİ KAHVALTIDA BULUŞTU.

YALOVA'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL EĞİTİM AİLESİ KAHVALTIDA BULUŞTU.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Özel Eğitim Ailesi 3 Aralık'ta Kahvaltıda Buluştu
2
Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar Okulları Ziyaret Etti
3
Söke'de Özel Öğrenciler Aşçılık Deneyimiyle 3 Aralık'ı Kutladı
4
MCBÜ’de 'Engelsiz Matematik Destek Programı' tanıtıldı
5
Erdemli'de 3 Aralık'ta Özel Bireylerin Renkli Etkinliği
6
Bitlis'te Özel Öğrencilerden Duygu Dolu Konser
7
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?