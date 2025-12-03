Yalova'da Özel Eğitim Ailesi 3 Aralık'ta Kahvaltıda Buluştu

Yalova'da Özel Eğitim Ailesi Kahvaltıda Buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kadıköy'de bir araya geldiler

Yalova'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim camiası, merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesinde bulunan bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Programa Vali Yardımcısı Osman Sarı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ile Esvet Sabri Aytaşman ve Nadide Üstündağ Özel Eğitim Okulundan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katılım sağladı.

Etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Öğrencilerin neşesi, velilerin memnuniyeti ve öğretmenlerin özverisi buluşmaya özel bir anlam kattı.

Özel eğitim camiasını bir araya getiren bu buluşma, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

