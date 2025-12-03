Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar Okulları Ziyaret Etti

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:26
Öğretmen ve öğrencilerle buluşma

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sarıkamış Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere yapılan okul ziyaretlerinde Kaymakam Aslantatar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette öğretmenlerle bir toplantı yapan Aslantatar, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin güvenli, sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kaymakam Aslantatar, gençlerin hedeflerine ulaşması için her türlü desteğin verileceğini vurguladı.

Okul idaresi ve öğretmenler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek ilçede eğitime verilen önem için Kaymakam Aslantatar'a teşekkür etti. Kaymakam Aslantatar'ın eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi.

