Kastamonu'da 55 binden Fazla Öğrenci Karne Sevinci

Kastamonu’da yarıyıl tatilinin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullarda eğitim gören 55 binden fazla öğrenci karnelerini alarak törenlerle tatile başladı.

Vali Yardımcısı Atılkan: Öğrencilerin heyecanına ortak olduk

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu’da 55 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini ve karnelerini aldığını belirtti ve şöyle dedi: "Bizlerde öğrencilerimizin heyecanına ve mutluluğuna ortak olabilmek için karne dağıtacağız. Ben, karnelerinde istedikleri performansı gösteren çocuklarımızı tebrik ediyorum, gösteremeyenleri de inşallah daha çok çalışarak ikinci dönemde eksikliklerini gidereceklerine inanıyorum".

İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş: Eğitim süreçlerini başarıyla yürüttük

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise törende yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılının ilk döneminin ilin genelinde başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Gümüş, "Eğitim öğretim yılının ilk dönemini Kastamonu’muzda başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Bugün de buradaki okulumuzda öğrencilerimize karnelerini verdik. İlimiz genelinde 55 bin öğrencimiz karnelerini aldılar. Tabii ki bizler Türkiye yüzyılı maarif modeli kapsamında eğitim öğretim süreçlerini başarılı bir şekilde sürdürdük. Öğretmenlerimiz buranın bu eğitimlerin sürdürülmesi de öğrencilerimizin eğitim kazanımlarına en büyük destekçilerimiz oldular. Kendilerine, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Kısa bir ara tatil içerisinde de öğrencilerimize birkaç tavsiyemiz olacak. Öğrencilerimiz özellikle kitap okumaları, kendi ilgi yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda araştırmalar yapmaları, büyüklerini ziyaret etmelerini temenni ediyoruz. Bizler de öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını hem okullarımızda hem de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşılayarak, onları geleceğe emin adımlarla yürüyecek şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Dünyada birçok değişim ve dönüşüm oluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıttı; tören sonrası öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ettiler.

Hanönü'de renkli karne töreni

Hanönü’nde karne sevinci farklı bir etkinlikle yaşandı. Hanönü Kaymakamlığı tarafından, Acacica Madenin katkılarıyla Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin karneleri palyaço gösterisi eşliğinde dağıtıldı.

