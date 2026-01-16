Kastamonu'da 55 binden Fazla Öğrenci Karne Sevinci

Kastamonu'da 55 binden fazla öğrenci yarıyıl tatili öncesi karnelerini aldı; yetkililer sınıfları ziyaret edip öğrencilere karne ve hediyeler dağıttı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:27
Kastamonu'da 55 binden Fazla Öğrenci Karne Sevinci

Kastamonu'da 55 binden Fazla Öğrenci Karne Sevinci

Kastamonu’da yarıyıl tatilinin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullarda eğitim gören 55 binden fazla öğrenci karnelerini alarak törenlerle tatile başladı.

Vali Yardımcısı Atılkan: Öğrencilerin heyecanına ortak olduk

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu’da 55 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini ve karnelerini aldığını belirtti ve şöyle dedi: "Bizlerde öğrencilerimizin heyecanına ve mutluluğuna ortak olabilmek için karne dağıtacağız. Ben, karnelerinde istedikleri performansı gösteren çocuklarımızı tebrik ediyorum, gösteremeyenleri de inşallah daha çok çalışarak ikinci dönemde eksikliklerini gidereceklerine inanıyorum".

İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş: Eğitim süreçlerini başarıyla yürüttük

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise törende yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılının ilk döneminin ilin genelinde başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Gümüş, "Eğitim öğretim yılının ilk dönemini Kastamonu’muzda başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Bugün de buradaki okulumuzda öğrencilerimize karnelerini verdik. İlimiz genelinde 55 bin öğrencimiz karnelerini aldılar. Tabii ki bizler Türkiye yüzyılı maarif modeli kapsamında eğitim öğretim süreçlerini başarılı bir şekilde sürdürdük. Öğretmenlerimiz buranın bu eğitimlerin sürdürülmesi de öğrencilerimizin eğitim kazanımlarına en büyük destekçilerimiz oldular. Kendilerine, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Kısa bir ara tatil içerisinde de öğrencilerimize birkaç tavsiyemiz olacak. Öğrencilerimiz özellikle kitap okumaları, kendi ilgi yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda araştırmalar yapmaları, büyüklerini ziyaret etmelerini temenni ediyoruz. Bizler de öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını hem okullarımızda hem de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşılayarak, onları geleceğe emin adımlarla yürüyecek şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Dünyada birçok değişim ve dönüşüm oluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıttı; tören sonrası öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ettiler.

Hanönü'de renkli karne töreni

Hanönü’nde karne sevinci farklı bir etkinlikle yaşandı. Hanönü Kaymakamlığı tarafından, Acacica Madenin katkılarıyla Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin karneleri palyaço gösterisi eşliğinde dağıtıldı.

KASTAMONU'DA EĞİTİM GÖREN 55 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ KARNE SEVİNCİ...

KASTAMONU'DA EĞİTİM GÖREN 55 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI.

KASTAMONU'DA EĞİTİM GÖREN 55 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YARIYIL TATİLİ ÖNCESİ KARNE SEVİNCİ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Down Sendromlu Öğrenci Muhammed Said İlk Karnesini Aldı
2
Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu
3
Halk Eğitimi'nde Kritik Kotalar: On Binlerce Eğitmen İşsiz, Haciz Tehdidi
4
Yıldırım'da Karne Coşkusu: Başkan Oktay Yılmaz Öğrencilerle Buluştu
5
Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi
6
Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı
7
BŞEÜ’de Özel Eğitim Öğrencileri Oyunla Öğrenmenin Keyfini Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları