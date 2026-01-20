Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitimi Tamamlandı

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Vaaz Becerilerini Geliştirme' kursu tamamlandı; din görevlilerine iletişim, hitabet ve sunum teknikleri eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:45
Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitimi Tamamlandı

Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Eğitimi Tamamlandı

Eğitim Programı

Kütahya İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik düzenlenen Vaaz Becerilerini Geliştirme konulu hizmet içi eğitim kursu tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun dini konularda aydınlatılması ve vaaz ile irşat hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla düzenlediği programa, il genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Kurs süresince katılımcılara etkili iletişim, hitabet, vaaz hazırlama ve sunum teknikleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kapanış Töreni

Eğitim programının sonunda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, vaaz ve irşat hizmetlerinin toplum üzerindeki önemine dikkat çekti. Müftü Açık, din görevlilerinin kendilerini sürekli geliştirmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak kursu başarıyla tamamlayanları tebrik etti ve onlara başarı belgelerini takdim etti.

Program, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

KÜTAHYA’DA DİN GÖREVLİLERİNE "VAAZ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM...

KÜTAHYA’DA DİN GÖREVLİLERİNE "VAAZ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Havuz Suyu Operatörü Kursu: Olimpik Havuzda Uygulamalı Eğitim
2
Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitimi Tamamlandı
3
Düzce'de Çocuk Üniversitesi'nden Ücretsiz Ara Tatil Atölyeleri
4
Kütahya Belediyesi Personeline Acil Durum Eğitimi
5
Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde Sömestr Atölyeleri Başladı
6
Yaşar Üniversitesi'nin "Görünmez Katmanlar" Sergisi: Genç İletişimcilerin Çok Katmanlı Çalışması
7
Van'da Yeni Atanan Öğretmenler Güllerle Karşılandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları