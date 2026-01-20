Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitimi Tamamlandı

Kütahya'da Vaaz Becerilerini Geliştirme Eğitimi Tamamlandı

Eğitim Programı

Kütahya İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik düzenlenen Vaaz Becerilerini Geliştirme konulu hizmet içi eğitim kursu tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun dini konularda aydınlatılması ve vaaz ile irşat hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla düzenlediği programa, il genelinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Kurs süresince katılımcılara etkili iletişim, hitabet, vaaz hazırlama ve sunum teknikleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kapanış Töreni

Eğitim programının sonunda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, vaaz ve irşat hizmetlerinin toplum üzerindeki önemine dikkat çekti. Müftü Açık, din görevlilerinin kendilerini sürekli geliştirmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak kursu başarıyla tamamlayanları tebrik etti ve onlara başarı belgelerini takdim etti.

Program, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

