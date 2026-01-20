Pursaklar Belediyesi'nden Ara Tatilde Akıl ve Zeka Oyunları Kursları

Pursaklar Belediyesi, ara tatilde Akıl ve Zeka Oyunları kurslarıyla çocukların dikkat, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:50
Pursaklar Belediyesi, ara tatilde çocukların zihinsel gelişimini desteklemek ve tatili verimli geçirmek amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları kursları düzenliyor. Program, katılımcılara hem eğitici hem keyifli bir tatil deneyimi sunuyor.

Etkinlik ve Hedefler

Akıl ve zeka oyunlarıyla hazırlanan programlar; çocukların problem çözme, stratejik düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinliklerde çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde oyunlar aracılığıyla zihinsel becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Başkan Ertuğrul Çetin'in Mesajı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kurslarla ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Sömestir tatilini sadece dinlenerek değil düşünerek, üreterek ve eğlenerek vakit geçirmelerini istiyoruz. Akıl oyunlarıyla çocuklarımızın zihinsel becerilerini geliştirmeyi, aynı zamanda onları teknoloji bağımlılığından uzak, sosyal ve aktif bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda gelişimine katkı sunan projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

