Kütahya'da 'Veli Buluşmaları' Programı 4. Kez Düzenlendi

Program Detayları

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Veli Buluşmaları" programının dördüncü toplantısı yapıldı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerinin katıldığı etkinlik, Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programa il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Açılış konuşmasında öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişiminde ailelerin aktif rolünün önemi vurgulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, velilerin görüş ve önerilerinin eğitim süreçlerine değerli katkılar sunduğu ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın Mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, dijital dünyanın oluşturduğu risklere, aile ortamının çocukların karakter gelişimindeki belirleyici rolüne ve değer temelli eğitimin önemine dikkat çekti. Velilere hitaben yaptığı konuşmada Yılmaz, toplumun geleceğini şekillendirecek nesillerin yetişmesinde ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

"Çocuklarımızı ekranlardaki sahte kahramanlardan, günübirlik artistlerden ve ahlaki çöküşün simgesi haline gelmiş sözde fenomenlerden uzaklaştırarak onları huzurlu aile ocaklarına, güven veren okullara ve değerlerimizi yaşayabilecekleri şehirlere hep birlikte kavuşturalım. Çocuklarımızı Anavatanına, yani anne yüreğine ve baba vakarına geri döndüreceğiz"

Yılmaz, gönül terbiyesinin önemine de vurgu yaparak şunları söyledi: "Gönül terbiyesi olmazsa akıl savrulur, nizam bozulur, birlik dağılır. Zamanı, aklı ve gönlü boş bırakamayız. Her bir çocuğumuzun yürüdüğü yolun doğruluğunu, kıblesinin belirginliğini ve hedefinin sağlamlığını ailelerimizle birlikte takip etmek zorundayız".

Çocukların sadece bilgiyle değil, ahlak, edep, sorumluluk ve aidiyet şuuru ile yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, ailelerin çocuklarıyla istişare içinde olmalarının; onların araştıran, düşünen ve kendisini değerli hisseden bireyler olarak yetişmelerinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Hedef: Ahlaklı ve Donanımlı Gençlik

Yılmaz, toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki kararlılığını şu sözlerle paylaştı: "Amacımız, ilimde, fende, teknolojide yetişmiş, alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı; nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen, fedakar, cefakar, eğitimli, donanımlı, dürüst ve ahlaklı gençler yetiştirmektir. Bu hedefe ailelerimizle omuz omuza çalışarak ulaşacağız".

Velilerle İstişare ve Sonuç

Programın sonunda velilerin eğitim süreçlerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri alınarak karşılıklı istişare gerçekleştirildi. Veliler, bu buluşmaların aile-okul iletişimini güçlendirdiğini ve çocukların gelişimi adına önemli bir rehberlik sunduğunu belirtti.

Veli buluşması programı, eğitimde birlik, iş birliği ve ortak sorumluluk anlayışını pekiştiren verimli bir atmosferde tamamlandı.

