Malatya'da Gençler Kernek Külliyesi'nde Satranç Turnuvasında Kıyasıya Yarıştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları öğrencileri, Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde düzenlenen satranç turnuvasında yaklaşık 300 öğrenciyle yarıştı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:07
Turnuva ve Amaç

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Semt Konakları'nda eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen satranç turnuvası, gençlerin hem yeteneklerini keşfetmesine hem de stresten uzaklaşmasına olanak sağladı.

Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri kapsamında verilen desteğin bir parçası olarak gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimi, yeni ilgi alanları edinmeleri ve sportif faaliyetlerle motivasyonlarının artırılması hedefleniyor. Her ay farklı bir eğitim merkezinde düzenlenen turnuvaların 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk organizasyonu satranç oldu.

Katılım ve Sonuçlar

Hafta sonu Kernek Vahap Küçük Külliyesi'nde yapılan elemelerde yaklaşık 300 öğrenci mücadele etti. Elemeler sonucunda 12 öğrenci finallere kalırken, ilk 3'e giren 6 öğrenci'ye para ödülü takdim edildi. Ayrıca, elemeye katılan tüm öğrencilere ikramlar yapıldı.

Turnuva, hem rekabetçi bir platform sunması hem de semt konakları öğrencilerinin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlaması açısından dikkat çekti.

