Manisa’da 266 bin 588 öğrenci yarıyıl tatiline başladı

Manisa genelinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemi, okullarda düzenlenen karne törenleriyle sona erdi. 266 bin 588 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl genelinde 20 bin 415 öğretmenin görev yaptığı 1.174 okul ve eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler birinci dönem karnelerini teslim aldı.

Resmi tören Hasan Türek Anadolu Lisesi’nde yapıldı

Manisa’daki resmi karne töreni, Yunusemre ilçesindeki Hasan Türek Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Kula’da karne coşkusu

Kula ilçesinde öğrenciler okullarına gelerek düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. İlçede toplam 5 bin 681 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Vali Muzaffer Ecemiş Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım programında konuşan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, öğrencilere iyi tatiller dileyerek dinlenirken kendilerini geliştirecek etkinliklere katılmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve öğrenci velileri katıldı.

Sarıgöl’de karne töreni Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu’nda

Sarıgöl ilçesinde birinci dönem karne dağıtım töreni Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu’nda yapıldı. Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini verdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, karneyi öğrenciler için önemli bir belge olarak nitelendirerek, 'Karne, öğrencilerimiz için önemli bir belgedir. İnanıyorum ki karnesinde zayıf notu olan öğrencilerimiz daha çok çalışarak bunları düzelteceklerdir' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise bir dönemin emek ve özveriyle tamamlandığını belirterek, 'İlçemizde 5 bin 272 öğrencimiz bu emeğin bir göstergesi olarak karnelerini aldı. Öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı kutluyor, velilerimize ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlgili yetkililer tüm öğrencilere sağlıklı, mutlu ve verimli bir yarıyıl tatili temennisinde bulundu.

MANİSA GENELİNDE 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI'NIN BİRİNCİ DÖNEMİ OKULLARDA DÜZENLENEN KARNE TÖRENLERİYLE SONA ERDİ. İLK DÖNEMİN SONA ERMESİYLE MANİSA İL GENELİNDE 266 BİN 588 ÖĞRENCİ KARNE ALARAK YARIYIL TATİLİNE BAŞLADI.