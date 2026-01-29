Murat Özpala GUHEM'de HÜRKUŞ Deneyimlerini Paylaştı

HÜRKUŞ baş test pilotu Murat Özpala, TUSAŞ iş birliğiyle GUHEM'de mesleki deneyimlerini gençlerle paylaştı; ziyaretçiler simülatör ve uçuş deneyimlerinden etkilendi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:20
GUHEM, BTSO ve TÜBİTAK destekleriyle havacılık eğitiminde hız kesmiyor

Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ve TÜBİTAK destekleriyle kente kazandırılmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğiyle düzenlenen söyleşide, HÜRKUŞ Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Murat Özpala mesleki deneyimlerini ve havacılığın merkezine uzanan yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

GUHEM, alanında Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alıyor; gençler, profesyoneller ve ziyaretçiler burada bir araya geliyor. Etkinlikte konuşan Murat Özpala, merkeze ilk kez geldiğini ve bu kadar geç kaldığı için üzüldüğünü belirterek şunları söyledi: 'Buraya herkesin gelmesi lazım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir merkez.'

Özpala, deneyimlerinden bahsederken 2012 yılında Kanada'da International Test Pilot School'da eğitim aldığını, eğitim sürecinde NASA tesislerinden Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi'ne kadar dünyanın önde gelen merkezlerini görme fırsatı bulduğunu aktardı. Özpala, 'O müzelerde hep şunu düşünürdüm: ‘‘Acaba Türkiye’de de çocuklarımız böyle imkânlara sahip olur mu?’’ Bugün GUHEM’de olmak, o hayalin somut bir karşılığını görmek gibi oldu. Burası genç, dinamik ve işine gönül vermiş bir ekip tarafından yönetilen gerçekten ilham verici bir merkez. Bu merkezin hayata geçmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik yoğun ilgi gördü. İstanbul'dan katılan öğretmen Meryem Kara, merkeze gelirken beklentilerinin net olmadığını ancak içeri adım attıkları anda havacılık atmosferini hissettiklerini anlattı: 'Açıkçası buraya gelirken etkinliğin neden Bursa’da yapıldığı ya da bizi tam olarak nelerin beklediği konusunda çok net bir fikrimiz yoktu. Ancak merkezin kapısından içeri adım attığımız anda havacılık atmosferini solumaya başladık. Özellikle girişte uçak burnunu temsil edecek şekilde tasarlanmış figür beni çok etkiledi.' Kara, 'BTSO’nun böyle bir merkezi hayata geçirmesi gerçekten çok kıymetli' ifadesini kullandı ve merkezin simülatörlerden uzayla ilgili etkinliklere kadar detaylı bir içerik sunduğunu vurguladı.

Etkinliğe Ankara'dan katılan öğrenci Birci Öner ise GUHEM'i 'son derece eğlenceli ve öğretici' bulduğunu belirterek, 'Ay yürüyüşü simülatörü ve HÜRKUŞ uçağıyla yapılan uçuş deneyimi benim için unutulmazdı. Gerçekten çok keyif aldım' dedi. İstanbul'dan gelen öğrencilerden Meryem Hafsa Reşat ise simülatörleri çok sevdiğini, uçaklara olan ilgisinin merkez sayesinde arttığını ve 'Hatta buraya daha sık gelebilmek için Bursa’da yaşamak isterim' diye konuştu.

GUHEM, simülatörler, uzay ve havacılık etkinlikleriyle gençlerin ilham alacağı ve deneyim kazanacağı kapsamlı bir ortam sunmaya devam ediyor.

