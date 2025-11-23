Ordu’da 27 Yıllık Öğretmen Hanife Gül, Yetiştirdiği Eski Öğrencisiyle Omuz Omuza

Ordu’da öğretmenlikte yılların emeği: Eski öğrenciyle aynı çatı altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde görev yapan 51 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Hanife Gül, yıllar önce ders verdiği 32 yaşındaki eski öğrencisi Songül Cüni ile bugün aynı okulda omuz omuza çalışıyor. İkili, Toki Ömer Çam Okulları çatısı altında öğretmenlik görevini birlikte sürdürüyor.

63 kişilik sınıfın dikkat çeken öğrencisi

Hanife Gül, 1998 yılında mesleğe başladığını ve 2000 yılında Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesindeki okula tayin olduğunu anlattı. Gül, Songül ile tanışıklıklarının o yıllara dayandığını belirterek, "O zamanki görevimde ben onun okulunda 3 yıl boyunca Türkçe derslerine girdim" dedi. Gül, öğrencilik döneminde sınıfların zorluklarına dikkat çekerek, "Biz 63 kişilik sınıflarda ders verdik. Songül’ün sınıfı da oldukça kalabalıktı. Songül, derslerinde düzenli, tertipli ve uyumlu bir öğrencimdi. Kalabalık ortamda kendini fark ettirebilmek kolay değildi; Songül bunu başaranlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra aynı okulda çalışmanın gururu

Yıllar sonra eski öğrencisiyle aynı okulda olmakta duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanife Gül, "Hayatın değişik sahalarında mezun ettiğimiz öğrencilerle karşılaşmak çok güzel bir duygu. Songül ile aynı okulda görev yapmak gerçekten büyük bir gurur" diye konuştu. Gül, Songül’ün okul tercihini kendisine söylemesi ve daha sonra tayininin gerçekleşmesinin sevincini paylaştığını aktardı.

Gün içinde Songül ile sınırlı görüşebildiklerini belirten Gül, "Songül özel eğitim öğretmeni olduğu için çoğunlukla teneffüslerde ve sabahları karşılaşıyoruz. Songül ve arkadaşlarına geçmişte sınıflarına özgü yazdığım bir şiirim var. Ben, güzel bir meslek sahibi olan Songül öğrencimin yeni ve güzel nesiller yetiştireceğine inanıyorum" dedi.

Eski öğrencinin gözünden: Öğretmeniyle aynı okulda olmak fırsat

Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni, mesleğinin 10. yılında yeni atamayla öğretmeniyle aynı okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Songül, daha önce Tekirdağ ve Ağrı’da çalıştığını, Ünye’de ise dördüncü yılına girdiğini belirterek, "Toki Ömer Çam İlkokulu’na bu sene yeni atandım. Hanife hocamın bu okulda görev yaptığını bilmiyordum. Bir gün markette karşılaştık; hocamın burada olduğunu öğrenince kendimi güvende hissettim" dedi.

Songül, öğretmeniyle aynı okulda olmanın hem kişisel hem mesleki motivasyon sağladığını vurguladı: "Öğretmenimle aynı okulda görev yapmak benim için büyük bir fırsattır. Hanife hocam çok sakin ve hoşgörülü bir insandır."

Bir imzanın izleri

Songül, öğretmeninin emeğini hayatının her alanında hissettiğini ve bunun en somut örneğinin kullandığı imzası olduğunu söyledi: "Benim bugün sınıf defterine attığım her imzada Hanife hocamın izi vardır. İmzamızı ben o ortaokul yıllarında hocamla birlikte belirlemiştik ve ben hâlâ o imzayı kullanıyorum."

Ünye Toki Ömer Çam Ortaokulu ve İlkokulu bünyesinde yıllar sonra bir araya gelen öğretmen ve eski öğrenci, aynı çatı altında meslektaş olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

