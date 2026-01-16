Osmaneli'de 3 bin 213 Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

7 okulda karne sevinci; tören Osmaneli İlkokulu'nda yapıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli'de de 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, karne dağıtımıyla sona erdi. İlçedeki 7 okulda 3 bin 213 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Osmaneli İlkokulu'nda gerçekleşen karne törenine Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Abdüssamed Kılıç, ilçelerindeki 227 öğretmenin bulunduğunu ve 3 bin 213 öğrencinin karne sevinci yaşadığını anlatarak, "Karnelerdeki muhtemel olumsuzlukları ve başarısızlıkları çocuklarımızı yargılama aracı yaparak, kendilerine karşı sevgisini saygısını yitirmesine, okula ve hayata bakışını olumsuzlaştırmasına neden olacak boyutta bir davranış ve görüşmeden kaçınmalıdırlar. Onlara, her şeye rağmen sevdiğimizi ve en değerli varlığımız olduklarını hissettirmeliyiz. Tatili boş bir zaman dilimi olarak görmemeli, çocuklarımızla birlikte yapacağımız bir plan dahilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturmalıyız" dedi.

İlçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kılıç, "Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını, vakitlerini boş geçirmemelerini söyledi. Karnelerinde notları düşük olan öğrencilerde çok çalışıp ikinci dönemde notlarınızı düzeltebilirsiniz" dedi.

Program, protokolün öğrencilere karneleri dağıtmasıyla son buldu.

OSMANELİ 'DE DE 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BİRİNCİ DÖNEMİ YAPILAN KARNE DAĞITIMI İLE SONA ERDİ.