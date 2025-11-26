Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi

Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü, 2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi'nde Ankara'da düzenlenen turnuvada ilk sezonunda Türkiye ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:38
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi

Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi

2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları, Taha Akgül Spor Salonunda Ankara'da yoğun katılım ve çekişmeli karşılaşmalarla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kulübün yer aldığı organizasyonda Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü, sezondaki ilk yılında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

İlk kez katıldıkları ligde ikincilik

Terfi Ligi’nden şampiyon olarak yükselen Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü, ilk kez yer aldığı Yıldız Erkekler Serbest Güreş Süper Lig müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Sporcuların azmi, teknik kapasitesi ve takım ruhu sayesinde ekip, turnuvanın en başarılı takımları arasında yer aldı.

"Gurur duyuyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, elde edilen derecenin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Terfi Liginden şampiyon olduktan hemen sonra ilk defa katıldıkları Yıldız Erkekler Serbest Güreş Süper Lig müsabakalarında takım halinde 2.’lik elde eden tüm sporcularımızı ve emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum. Azminiz, disiplininiz ve ortaya koyduğunuz mücadeleyle hepimizi gururlandırdınız. Daha nice başarılarınız olsun" dedi.

Müsabakalar nefes kesti

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda yıldız güreşçiler minderde kıyasıya mücadele verdi. Türkiye'nin gelecekteki milli sporcularının vitrine çıktığı turnuvada Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü'nün performansı spor camiasından tam not aldı.

Şahinbey hedef büyütüyor

Elde edilen ikinciliğin ardından gözler bir sonraki sezon müsabakalarına çevrildi. Şahinbey ekibi, Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirlerken, takım kadrosunun güçlendirilmesi ve altyapı çalışmalarının daha da artırılması planlanıyor.

2025-2026 SERBEST GÜREŞ YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI ANKARA’DA BULUNAN TAHA AKGÜL SPOR SALONU’NDA...

2025-2026 SERBEST GÜREŞ YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI ANKARA’DA BULUNAN TAHA AKGÜL SPOR SALONU’NDA YOĞUN KATILIM VE ÇEKİŞMELİ KARŞILAŞMALARLA TAMAMLANDI. TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN ÇOK SAYIDA KULÜBÜN MÜCADELE ETTİĞİ ORGANİZASYONDA GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK SEZONDAKİ İLK YILINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama