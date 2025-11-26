Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi

2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları, Taha Akgül Spor Salonunda Ankara'da yoğun katılım ve çekişmeli karşılaşmalarla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kulübün yer aldığı organizasyonda Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü, sezondaki ilk yılında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

İlk kez katıldıkları ligde ikincilik

Terfi Ligi’nden şampiyon olarak yükselen Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü, ilk kez yer aldığı Yıldız Erkekler Serbest Güreş Süper Lig müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Sporcuların azmi, teknik kapasitesi ve takım ruhu sayesinde ekip, turnuvanın en başarılı takımları arasında yer aldı.

"Gurur duyuyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, elde edilen derecenin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Terfi Liginden şampiyon olduktan hemen sonra ilk defa katıldıkları Yıldız Erkekler Serbest Güreş Süper Lig müsabakalarında takım halinde 2.’lik elde eden tüm sporcularımızı ve emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum. Azminiz, disiplininiz ve ortaya koyduğunuz mücadeleyle hepimizi gururlandırdınız. Daha nice başarılarınız olsun" dedi.

Müsabakalar nefes kesti

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda yıldız güreşçiler minderde kıyasıya mücadele verdi. Türkiye'nin gelecekteki milli sporcularının vitrine çıktığı turnuvada Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü'nün performansı spor camiasından tam not aldı.

Şahinbey hedef büyütüyor

Elde edilen ikinciliğin ardından gözler bir sonraki sezon müsabakalarına çevrildi. Şahinbey ekibi, Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirlerken, takım kadrosunun güçlendirilmesi ve altyapı çalışmalarının daha da artırılması planlanıyor.

