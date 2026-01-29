TOGÜ, QS World University Rankings 2026'da Avrupa, Asya ve Türkiye'de Yükseldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), QS World University Rankings 2026 sonuçlarına göre Avrupa, Asya ve Türkiye sıralamalarında yükseliş kaydederek akademik itibar, istihdam, araştırma, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik alanlarında dikkat çeken bir başarı elde etti.

Sıralama sonuçları

QS 2026 verilerine göre TOGÜ, Avrupa sıralamasında 701-900 bandında yer aldı, Asya sıralamasında 79. Türkiye genelinde ise 50 sırada konumlandı. Bu sonuçlar üniversitenin bölgesel ve ulusal ölçekte istikrarlı bir yükseliş sergilediğini gösteriyor.

Akademik itibar ve istihdam

Üniversitenin performans göstergelerinde kaydedilen artışlar öne çıkıyor: akademik itibar alanında 12, işveren itibarı göstergesinde 17, makale başına düşen atıf sayısında 19 sıraya yükseldi. Mezunların istihdam çıktıları göstergesinde 20 sıraya yükselme ise TOGÜ'nün eğitim kalitesinin iş dünyasıyla güçlü bağını ortaya koyuyor.

Eğitim kalitesi ve araştırma ağı

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranında 13üncü sırada yer alan TOGÜ, bu alandaki gelişimiyle eğitim-öğretim kalitesini güçlendirdi. Uluslararası araştırma ağı göstergesinde de 13üncü sıraya yükselme, bilimsel iş birlikleri ve küresel akademik görünürlüğün arttığını gösteriyor.

Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşma alanında önemli ilerlemeler kaydedildi: uluslararası öğretim üyesi oranında 18, uluslararası öğrenci çeşitliliğinde 37 sıraya yükseldi. Gelen değişim öğrencileri göstergesinde 22, giden değişim öğrencileri göstergesinde ise 25 sıraya yükselme sağlandı; bu durum uluslararası hareketlilik ve kültürel çeşitlilikteki ivmeyi yansıtıyor.

Akademik üretkenlik ve sürdürülebilirlik

Öğretim üyesi başına düşen makale sayısında 14üncü sıraya yükselen TOGÜ, akademik üretkenliğini artırma politikalarının meyvesini alıyor. Sürdürülebilirlik alanında 26ıncı sıraya yükselme ise üniversitenin çevresel, toplumsal ve yönetişim odaklı yaklaşımını güçlendirdiğini gösteriyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) QS WORLD UNİVERSİTY RANKİNGS 2026 SONUÇLARINA GÖRE AVRUPA, ASYA VE TÜRKİYE SIRALAMALARINDA YÜKSELİŞ KAYDEDEREK AKADEMİK İTİBAR, İSTİHDAM, ARAŞTIRMA, ULUSLARARASILARMIŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANLARINDA DİKKAT ÇEKEN BİR BAŞARI ELDE ETTİ.