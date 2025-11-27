Uşak Üniversitesi'nde Kültür ve Turizm Buluşması: Öğrenciler Uzmanlarla Tanıştı

Uşak Üniversitesi'nde Kültür ve Turizm Buluşması

Uşak Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Program Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve öğrencilerin Uşak'ın kültürel mirasını tanımasının yanı sıra turizm alanındaki kariyer fırsatlarına hâkim olmasını hedefledi.

Sunumlar ve tanıtımlar

Etkinliğin açılışında Uşak'ın tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeline dair kapsamlı sunumlar yapıldı. İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videoları izlendi; ilin doğal güzellikleri, müzeler ve arkeolojik alanlar özel olarak vurgulandı. Enformasyon Memuru Gülümser Çıtır, Uşak'ın kültür ve turizm alanındaki gelişim süreci ve yürütülen projelere ilişkin geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

Uzmanların görüşleri ve öğrencilere çağrı

Programın soru-cevap bölümünde İl Müdürü Yavuz Çakar, kent kültürü ve turizm faaliyetlerine yönelik soruları yanıtladı ve gençlerin kültürel mirasın korunması ile tanıtılmasındaki rollerinin önemine dikkat çekerek öğrencileri katkı sunmaya davet etti. İl Müdür Yardımcısı İbrahim Karadedeli, kurumun öğrencilere yönelik staj ve kariyer imkânları hakkında bilgiler vererek kamu kurumlarında kariyer planlaması konusunda bilgilendirme yaptı ve turizmde nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı vurguladı.

Şube Müdürü ve Arkeolog İlhan Çavuş, Uşak'ın arkeolojik geçmişi ve bölgede sürdürülen kazı çalışmalarının bilimsel ile turistik önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Arkeolog Muradiye Küçükcan ve Kütüphaneci Gülsüm Adanur, kültürel mirasın korunmasında arşiv, kütüphane ve kayıt çalışmalarının kritik rolünü anlattı.

Etkinliğin değerlendirilmesi

Program sonunda konuşmacılar sahneye çıkarak öğrencilerden gelen soruları topluca yanıtladı. Katılımcılar, turizm sektöründe kariyer yolları, kamu kurumlarında çalışma süreçleri ve Uşak'ın kültürel yapılandırmasına dair merak ettiklerini doğrudan uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik, hem ilin tanıtımına katkı sağlama hem de öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırma açısından verimli bulundu.

Organizatörler: Uşak Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ, UŞAK KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURAN KAPSAMLI BİR KARİYER ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.