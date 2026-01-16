Yıldırım'da Karne Coşkusu: Başkan Oktay Yılmaz Öğrencilerle Buluştu

Başkan Oktay Yılmaz, Değirmenönü İlkokulu'ndaki karne törenine katıldı; 17-31 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde ücretsiz Yıldırım Karne Şenliği düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:16
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dönemini tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Değirmenönü İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Başkan’dan karne hediyesi

Eğitimden spora, kültürden sanata kadar çocukları ve gençleri her alanda desteklediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, törende öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Ardından Kaymakam Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte sınıfları gezen Başkan Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Karne alan öğrencileri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışkanlıktan dolayı kutluyorum. Eğitim dönemi boyunca hep yanlarında olduğumuz çocuklarımızı yarıyıl tatilinde de unutmadık. Bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için 17-31 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Yıldırım Karne Şenliği’ne tüm çocuklarımızı davet ediyorum. Karne sevinci yaşayan tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor

Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karne Şenliği, 17-31 Ocak tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak.

Karne Şenliği programı:

17 Ocak: Zebra Müzikali

20 Ocak: Hacivat ve Karagöz oyunu

22 Ocak: Korsan Kardeşler

24 Ocak: sirk gösterisi

27 Ocak: kukla tiyatrosu

29 Ocak: Cesur Korkuluk Kuki oyunu

31 Ocak: Kayıp Kitabın Peşinde adlı tiyatro oyunu

Ayrıca 17, 20, 24 ve 31 Ocak tarihlerinde Türk Obası ve Dede Korkut Hikâyeleri çocuklarla buluşacak.

