1 TL artık 3 TL! Bu kadarının olacağı tahmin bile edilmiyordu!

Bozuk para maliyetleri günden güne artmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 TL ARTIK 3 TL OLDU

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir çalışmaları sonrasında madeni para maliyetlerinin arttığını söyledi. Demir açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bozuk parada bakır, nikel ve çinko madenleri kullanılıyor. Döviz artışlarıyla beraber paraların maden değerleri de yükselmeye başladı. Merkez Bankası'na 25 kuruşun maliyeti 1.64 TL, 50 kuruşun maliyeti 2.31 TL, 1 TL'nin maliyeti 2.77 TL.





Bunlar sadece alaşım maliyetleri, bunun dışında personel ve diğer giderler de var. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü maliyetleri düşürmek için gramajı düşürmeye çalışıyor. Bakır, çinko ve nikel oranları değişiyor, üretimde de yüzde 30 tasarruf sağlanıyor. 1 TL madeni para 8.2 gramdan 6.6 grama düştü. 50 kuruşun gramı da 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Ama artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıyor. 1 TL maliyeti 3 TL'ye yükseldi neredeyse. Bu durum da fırsatçılara gün doğuruyor. Piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satıyorlar ve haksız kazanç elde ediyorlar. Ekmeğin 10 TL olduğu yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar değerini tamamen yitirdi.'