129 TL’den sucuk 69 TL’den soğan halkası satın alacaksınız! 29 Şubat tarihine kadar indirimli satış devam edecek

İndirim yağmurları Şubat ayı itibariyle pek çok markette hız kesmeden devam ediyor. 19 Şubat tarihi itibariyle başlatılan bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar Mopaş marketlere akın edecek. Mopaş marketlerde sucuktan dondurulmuş patatese, pizzadan soğan halkasına her şey indirimli şekilde satışta olacak. Bu fiyattan daha uygununu bulmanıza imkan yok. İşte Mopaş indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünlerin detayları…

MOPAŞ PATATESTEN PİZZAYA EN CAZİP ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA SATIŞA ÇIKARTTI

Mopaş’ın 19 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda birden fazla ürün indirimli şekilde satışa çıkartıldı. 19 Şubat tarihi itibariyle satışa çıkartılan ürünler kapsamında vatandaşlar 450 gram soğan halkasını 69,50 TL’den, ince patates 1 kg 119,95 TL’den, Boncuk dana sucuk 220 gramı 129,95 TL’den, pizza çeşitlerini 69,95 TL’den satışa çıkardı. Sizlerde 29 Şubat 2024 tarihine kadar indirimli şekilde bu ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz!



