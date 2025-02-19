Finlandiya'nın Büyükelçisi Hamalainen, UİB'i Ziyaret Etti

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, UİB'i ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:35
Finlandiya'nın Büyükelçisi Hamalainen, UİB'i Ziyaret Etti

Finlandiya'nın Büyükelçisi UİB'i Ziyaret Etti

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ve beraberindeki heyet, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)'i ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri hakkında görüşmelerde bulundu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Hamalainen'a Finlandiya Konsolosu Merja Karkkainen, Finlandiya Ticaret Ataşesi Joona Selin, Team Finland Koordinatörü Esra Demirci Akyol, Business Finland Kıdemli Uzmanı Nilüfer Alapınar ve Pelin Gökçek Adıyaman eşlik etti. Heyet, UİB yönetimi ile bir araya gelerek, birlik çalışmalarını ve hedeflerini dinleme fırsatı buldu.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik'ten Açıklama

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, konuşmasında, birlik olarak Türkiye'nin ihracatı ve ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını belirtti. Çelik, Finlandiya'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Birliğimiz olarak, tüm alt birlik ve sektörlerimizle 2024 yılında yaptığımız 70 milyon dolarlık ihracat ile iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdik. Her yıl Finlandiya'ya, başta otomotiv sektörü olmak üzere, farklı sektörlerden düzenli ve istikrarlı bir şekilde ihracatımız sürüyor. Bu ziyaretin ve karşılıklı çalışmalarımızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine inanıyorum."

Büyükelçi Hamalainen'dan Bursa'ya Övgüler

Büyükelçi Hamalainen, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra farklı potansiyelleriyle özel bir yer olduğunu vurguladı. Hamalainen, "Uludağ İhracatçı Birlikleri, AR-GE, inovasyon ve yeşil dönüşüme verdiği değer ile ülke ekonomisine güç katan ihracat çalışmalarıyla Bursa'nın dünyada kabul gören değerlerinden biri. Çalışmalarınızı yakından ve takdirle takip ediyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ekonomik köprüleri güçlendirmesini ve görüşmelerimizin karşılıklı faydalar getirmesini diliyorum," dedi.

Ziyaretin Sonucunda Yeni İşbirlikleri Bekleniyor

Sektörel değerlendirmelerin ve yeni işbirliği imkanlarının görüşüldüğü ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ziyarette, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya Fahri Konsolosu Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan da yer aldı.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ile beraberindeki heyet, Uludağ İhracatçı...

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ile beraberindeki heyet, Uludağ İhracatçı Birliklerini (UİB) ziyaret etti. Ziyarette, heyete UİB'in çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ile beraberindeki heyet, Uludağ İhracatçı...

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ile beraberindeki heyet, Uludağ İhracatçı Birliklerini (UİB) ziyaret etti. Ziyarette, heyete UİB'in çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

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