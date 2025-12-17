MIP, Türkiye’nin İlk Tam Entegre Saha Otomasyonunu Hayata Geçirdi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Akdeniz’in en büyük konteyner limanı olarak Türkiye’de bir ilke imza atarak tam entegre saha otomasyon sistemini devreye aldı. East Med Hub 2 (EMH2) Projesi’nin ilk aşaması tamamlandı ve yeni teknoloji ile limanın kapasite, verimlilik ve hizmet hızında önemli artışlar hedefleniyor.

EMH2 Projesi’nde ilk aşama ve teknoloji yatırımı

PSA International, IFM Investors ve Akfen Holding ortak girişimi olan MIP tarafından hayata geçirilen EMH2 Projesi’nin ilk aşamasında, 4 gemi-kıyı (STS) rıhtım vinci ile 14 tam otomatik raylı portal vinç (aRMG) içeren tam entegre saha otomasyon sistemi devreye sokuldu. Sistem, Terminal İşletim Sistemi (TOS) ile entegre edilerek operasyonel kontrolü merkezileştiriyor.

Türkiye’nin ilk tam entegre saha otomasyon sistemi

Tamamen elektrikli olarak tasarlanan 14 adet aRMG vinç, yüksek hassasiyetli tarayıcılar, kameralar ve sensör tabanlı güvenlik sistemleriyle donatıldı. Vinçler, uzaktan kumanda edilebilecek şekilde yapılandırılarak operatörlerin ofis ortamında daha konforlu ve güvenli çalışmasını sağlayacak; konteyner elleçleme, istifleme ve transfer süreçlerinde bekleme süreleri azaltılacak ve saha verimliliği artacak.

Yeni STS vinçlerle mega gemilere eş zamanlı hizmet

Proje kapsamında devreye alınan yeni STS vinçler, 97 metre yükseklik, 71 metre rıhtım erişimi, 30 metre ray açıklığı ve 65 ton kaldırma kapasitesi ile aynı anda iki mega gemiye hizmet verebilecek. EMH2 ile MIP’in yıllık konteyner kapasitesinin 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkarılması hedefleniyor; bu sayede müşterilere daha hızlı ve rekabetçi lojistik çözümler sunulması bekleniyor.

"Türkiye’nin lojistik sektöründe yeni bir ölçüt"

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, yatırımla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu yatırım, Türkiye’nin lojistik sektöründe yeni bir ölçüt belirliyor. Saha otomasyonunun devreye alınması, operasyonel mükemmellik taahhüdümüzü güçlendiriyor; dünya standartlarında verimlilik sunmamıza ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi ilerletmemize imkan tanıyor. Bu gelişmeyle birlikte Doğu Akdeniz’de önde gelen bir lojistik düğüm noktası olma yolunda anlamlı bir adım daha atıyoruz."

Küresel rekabet gücü ve sürdürülebilir büyüme

EMH2 Projesi’nin tamamlanmasıyla MIP’in gelişmiş altyapısı ve son teknoloji ekipmanlarıyla sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor. aRMG vinçlerin devreye alınmasıyla Haziran 2026’ya kadar saha verimliliğinin iki katına çıkması hedefleniyor. Ayrıca tamamen elektrikli ve gürültüsüz sistem sayesinde karbon emisyonlarının azaltılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Projeyle birlikte, EMH2’nin 2026 yılının sonuna kadar tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor ve MIP’in Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi küresel ticaretin geleceğine bağlayan önemli bir lojistik merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (MIP), AKDENİZ’İN EN BÜYÜK KONTEYNER LİMANI OLARAK TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATARAK TAM ENTEGRE SAHA OTOMASYON SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.