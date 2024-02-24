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135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Uygun fiyatlarda araç sahibi olmak isteyen vatandaşların çok fazla beklemesine gerek yok. ilan.gov.tr üzerinden 2001 model Renault marka araç mahkemeden satılığa çıkartıldı. Sadece 135.000 TL muhammen bedeliyle satışa çıkartılmış olan araç 23 Nisan 2024 tarihi itibariyle birinci açık artırmayla satışa çıkartılacak.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:48
135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Eğer kıyıya köşeye yastık altına atmış olduğunuz 135.000 TL’niz varsa araç sahibi olabileceksiniz. Bu sefer uygun fiyatla araç satışı herhangi bir araç firmasından gelmedi. İlan.gov.tr üzerinden paylaşılmış olan bir ilan kapsamında Taşova Satış Memurluğu 2001 model Renault marka aracın mahkemeden satışa çıkartılacağını duyurdu. İcradan kaynaklı satışa çıkartılmış olan 2001 model bu araç için istenilen muhammen bedeli ise 135.000 TL olarak belirlendi. Amasya'da araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar koştur koştur bu ilanı kovalayacak. İşte ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkartılan 2001 model Renault marka aracı detayları…

RENAULT MARKA ARAÇ MAHKEMEDEN SATIŞTA

Uygun fiyatlarla araç satın almak isteyen vatandaşlar kesinlikle bu fırsatı kaçırmamalı! 2001 model Renault marka araç mahkemeden satışa çıkartıldı. Taşova satış memurları tarafından satışa çıkartılmış olan bu araç için istenilen muhammen bedeli ise 135.000 TL olarak belirlendi. Eğer sizlerde 2001 model Renault marka araç sahibi olmak istiyorsanız, uygun fiyatlarla satışa çıkartılmış olan bu aracı kesinlikle kaçırmamalısınız.

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

23 NİSAN’DA SATIŞINA BAŞLANACAK 

Satışa söz konusu olan 2001 model Renault marka araç için birinci açık artırma tarihinin başlangıcı 23 Nisan 2024 saat 14:53 olarak belirlendi. Birinci açık artırmanın bitiş tarihi ise 30 Nisan 2024 saat 14:53 olarak duyuruldu. Aynı araç için ikinci artırmanın da yapılacağı paylaşıldı. İkinci artırma başlangıç tarihi 24 Mayıs 2024 saat 14:53, bitiş tarihi ise 31 Mayıs 2024 14:53 olarak duyuruldu.

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