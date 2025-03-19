2023'te Türkiye'de Motorlu Kara Taşıtları 348 Milyar Kilometre Yol Katetti

Türkiye'deki Motorlu Kara Taşıtları, 2023'te 348 Milyar Kilometre Yol Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2023'te toplam 348 milyar 115 milyon kilometre yol katedildi.

Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Dağılımı

Taşıt-kilometre oranları ise dikkat çekici. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 57,4'ü otomobillerden, yüzde 20'si kamyonetlerden, yüzde 6'şar oranla çekiciler ve motosikletlerden, yüzde 4,4'ü kamyonlardan, yüzde 3,6'sı minibüslerden, yüzde 2,1'i otobüslerden ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlardan oluşmaktadır.

Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısında Artış

2023 yılı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artış gösterdi. Toplam taşıt-kilometre ise yüzde 4,9 oranında yükseldi. Motosikletlerdeki artış en dikkat çekici olanı, yüzde 22,6

Otomobillerin Yakıt Türlerine Göre Dağılımı

Otomobillerin katedilen mesafeleri yakıt türlerine göre değerlendirildiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 42'si dizel, %30,8'i LPG'li, %25,1'i benzinli, %1,8'i hibrit ve %0,3'ü elektrikli otomobiller tarafından gerçekleştirildi.

Taşıtların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yolda en fazla mesafe kateden taşıtlar 5-9 yaş grubundaki araçlar oldu. Bu araçlar, taşıt filosunun yüzde 19,8'ini oluştururken, diğer yaş grupları sırasıyla şu şekilde listeleniyor: 10-14 yaş (%19,5), 2-4 yaş (%14), 15-19 yaş (%13,6), 25 yaş ve üzeri (%12,1), 0-1 yaş (%10,5), 20-24 yaş (%5,7).