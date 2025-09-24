Kuat Kanafeyev Türk İş İnsanlarını Kazakistan'a Yatırıma Davet Etti

Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, ASKON etkinliğinde Türk iş insanlarını Kazakistan'daki yatırım, teşvik, ihracat ve ticaret fırsatlarına davet etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:18
Kuat Kanafeyev Türk İş İnsanlarını Kazakistan'a Yatırıma Davet Etti

Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen "Kazakistan Ülke Tanıtımı, Yatırım, Teşvik, İhracat ve Ticaret Fırsatları" programında Türkiye'deki iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı. Kanafeyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Yatırım Çağrısı ve Reform Vurgusu

Kanafeyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev öncülüğünde gerçekleştirilen reformların yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Türkiye'yi ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında en önemli ortaklardan biri olarak nitelendiren Kanafeyev, Türkiye ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında en önemli ortaklarımızdan biridir. Türk girişimcilere ayrımcılıklar sağlamaya hazırız.

İhracat ve Ticaret Olanakları

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, dernek olarak iş dünyasının vizyonunu genişletmeye, yeni ticaret köprüleri kurmaya ve Anadolu sermayesini dünya pazarlarına taşımaya çalıştıklarını söyledi. Kacar, Antalya'nın tarım, gıda, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek potansiyele sahip olduğunu; Kazakistan'ın ise geniş toprakları, genç nüfusu ve hızla gelişen ekonomisiyle önemli bir pazar konumunda olduğunu ifade etti. İki ülke iş dünyasının bir araya gelmesiyle kazan-kazan esaslı işbirliklerinin doğacağını vurguladı.

Ziyaretler ve Katılımcılar

Kacar, toplantı öncesinde Kazakistan heyeti ile fabrika ve tesis ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, bunun üretim gücü ve ihracat kabiliyeti açısından önemli bir işaret olduğunu belirtti. Toplantıda ayrıca Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş iki dost ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yatırım Ajansı Kazakh Invest Orta Doğu ve Kafkas Ülkeleri Temsilcisi Ersultan Zhanabayev da iki ülke arasındaki yatırım, ihracat ve ticaret imkanlarına ilişkin bir sunum yaptı. Etkinlik, Türkiye-Kazakistan işbirliği için yeni kapıların aralanabileceğini gösterdi.

