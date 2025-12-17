Antalya'da Kuyumcu ve Emlak Denetimleri: 13.168 Üründe Aykırılık, 41.689.888 TL Ceza

Antalya'da kuyumcu ve emlakçılara yönelik sıkı denetim

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki kuyumcu ve emlakçı işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetim sonuçlarını paylaşan Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan, gerçekleştirilen denetimlerin amaçlarının haksız rekabeti önlemek ve kayıt dışılığı azaltmak olduğunu belirtti.

Denetimin kapsamı ve yasal dayanak

Kuyumculuk faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler, 2021 yılırlı Bakanlık yönetmeliği ile hayata geçirildi. Bu düzenlemeyle perakende kuyumculuk yapan işletmelerin kuyum ticareti yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Emlak sektörü için ise 6585 ve 6563 sayılı kanunlar çerçevesinde yetki belgesi uygulaması ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik esas alınıyor.

Kuyumculukta yetki belgesi ve denetim bulguları

Akdoğan, Antalya'da 1.554 başvuru yapıldığını ve bunların 618'inin onaylandığını aktarırken, yetki belgesi olmayan hiçbir işletmenin kuyumculuk faaliyeti yürütemeyeceğini vurguladı. Denetimlerde işletmelerin yetki belgesi, kayıt dışı satış ve imitasyon ürün satışı konuları kontrol ediliyor. Denetimler, her gün 20 ekip ile rutin olarak sürdürülüyor; etiket, ticaret uygulamaları ve fiyatlandırma gibi farklı alanlarda kontroller yapılıyor.

Emlak sektöründe yetki belgesi ve EIDS uygulaması

Emlakçılık faaliyeti için yetki belgesi zorunlu tutulurken, ilanların doğruluğu Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) ile sağlanıyor. Akdoğan, emlakçılık için 17.199 başvuru yapıldığını ve 8.361'inin onaylandığını belirtti. Sistem sayesinde yanıltıcı veya aldatıcı ilanlara izin verilmiyor; mevzuata aykırılık halinde idari para cezası, yetki belgesinin askıya alınması veya iptali gibi yaptırımlar uygulanıyor.

2025 denetim sonuçları ve uygulanan yaptırımlar

Akdoğan, 2025 yılında yürütülen denetimlerde 4.326 firmada 13.168 üründe aykırılık tespit edildiğini ve toplam 41.689.888 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Fiyat etiketi denetimlerinde 48.574 firma denetlenirken, 5.592.014 ürün incelendi; bu kapsamda ortaya çıkan aykırılıklar cezalandırıldı. Haksız fiyat artışı denetimlerinde ise 788 firma ve 35.172 ürün gözden geçirildi; 128 firmada 262 üründe aykırılık tespit edilerek bakanlığa bildirildi.

Tüketicilere uyarı

Denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Akdoğan, vatandaşları yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelere itibar etmemeleri konusunda uyardı. Denetimlerle emlak ve kuyum sektörlerinde güven, şeffaflık ve kayıtlı ticaretin güçlendirilmesi hedefleniyor.

