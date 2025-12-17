DOLAR
BAKKA Yönetim Kurulu Bartın'da Toplandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Aralık Yönetim Kurulu toplantısı Bartın İnkumu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı; bölge stratejileri ve destekler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:02
BAKKA Aralık Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın'da Gerçekleşti

Toplantı Detayları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Bartın İnkumu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlığındaki toplantıya bölge kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantıda hazır bulunan isimler arasında Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çaprak ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile Ajans temsilcileri yer aldı.

Sunum ve Değerlendirmeler

Ajans Genel Sekreter V. Mehmet Çetinkaya tarafından ajansın devam eden çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından, bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak stratejik konular ile birlikte kurumsal gelişim, mali ve teknik destekler, sonuç odaklı program faaliyetleri ve genel bilgilendirmeler ele alındı. Katılımcılar karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerini paylaştı.

Görüş alışverişi ve öneri paylaşımının ardından toplantı sona erdi.

