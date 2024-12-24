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2024'de Ekonomide Öne Çıkan Gelişmeler: Türksat 6A ve BYD Yatırlama Anlaşması

Türkiye'nin ekonomik durumu 2024'ün üçüncü çeyreğinde Türksat 6A'nın fırlatılması ve BYD ile yapılan yatırım anlaşması ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:00
2024'de Ekonomide Öne Çıkan Gelişmeler: Türksat 6A ve BYD Yatırlama Anlaşması

2024 Ekonomisinde Temmuz-Eylül Dönemi Özeti

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir gelişme olarak uzaya fırlatıldı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaşanan diğer dikkat çekici olaylar arasında, Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin kurulmasını kapsıyor ve 2026 sonuna kadar 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Türksat 6A'nın Uzaya Fırlatılması

Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan, SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Uydunun alt sistemleri ve yazılımları milli imkanlarla geliştirildi, bu durum Türkiye'nin uzay teknolojisindeki ilerlemesini gösteriyor.

BYD ile Yatırım Anlaşması

8 Temmuz'da imzalanan anlaşma ile BYD, Türkiye'de yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuruyor. Anlaşma, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge Merkezi'nin oluşturulmasını da öngörüyor.

Ekonomik Gelişmeler

Bunun yanı sıra, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek verilerine göre, %2,4 oranında büyüdü. Bu büyüme, üst üste 16 çeyrek boyunca devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdığını duyurdu.

Diğer Önemli Gelişmeler

Bu dönem içerisinde ayrıca konut kiralarındaki artış oranlarına getirilen sınırlamanın sona ermesi, sosyal medya platformlarına erişim engellerinin getirilmesi ve kaldırılması gibi düzenlemeler de dikkat çekti. Özellikle emlak sektöründe uygulamaya alınan doğrulanmış ilan düzenlemesi, piyasada fiyat istikrarını sağlama amacını taşıyor.

Yılın üçüncü çeyreği, Türkiye'nin yerli teknolojiye yaptığı yatırımlar ve uluslararası firmalarla gerçekleştirdiği anlaşmalar açısından büyük önem taşımaktadır.

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