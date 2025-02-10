Sağlık Sorunları Nedeniyle Cihaza Bağlı Hastalara Elektrikte Yeni Tarifeden Muafiyet

Yeni Elektrik Tarifesi İle İlgili Önemli Muafiyet

Sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihazlarla yaşamını sürdüren hastalar, 1 Şubat 2024 itibarıyla devreye giren yeni elektrik tarifesinden muafiyet kazanacak. Bu değişiklik, elektrik faturalarında muafiyet sağlayan düzenleme ile elektrikteki maliyet artışından etkilenmemelerini sağlayacak.

Geçerli Sağlık Raporu İle Muafiyet

Aboneler, evlerinde sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı hastaları bulunuyorsa, bağlı oldukları elektrik dağıtım şirketine geçerli bir sağlık raporu sunmak suretiyle bu düzenlemeden etkilenmeyecekler. Bu sayede, elektrik faturalarında oluşabilecek olumsuz değişikliklerden korunmuş olacaklar.

Elektrik Tüketim Limitleri

Şu anda yürürlükte olan yeni tarifeye göre, 2024 yılı itibarıyla 417 kilovatsaat aylık ve 5 bin kilovatsaat yıllık tüketime sahip aboneler, gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacaklar. Bununla birlikte, mevcut abonelerin yaklaşık yüzde 97'si bu değişiklikten etkilenmeyecek, yani 40 milyon elektrik abonesinin faturalarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Diğer Muafiyet Grupları

Camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı diğer aboneler de düzenlemeden muaf tutuldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan geçici barınma yerleri ve dernekler de bu kapsama dahil.

Rapor Yenileme Süresi ve Bilgilendirme

Elektrik dağıtım şirketleri, sağlık raporu olan abonelere rapor süresinin dolmasından 20 gün önce hatırlatma yapacak. Aynı zamanda, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi ve solunum cihazı gibi cihazlara bağımlı tüketiciler de, gerekli belgelerle başvuruda bulunarak tarifeden yararlanabilecekler.

Planlı Elektrik Kesintileri ve Bilgilendirme

Planlı elektrik kesintileri durumunda, bu tüketiciler; elektrik dağıtım şirketleri tarafından, önceden belirledikleri iletişim araçlarıyla bilgilendirilecek. Bu sayede, yaşam destek cihazlarına bağımlı olan bireylerin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.