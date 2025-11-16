Çarşamba Ovası Tehlikede: Yılmaz'dan Kömür Depoları ve Arazi Kullanımı Uyarısı

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ovada artan yanlış arazi kullanımı ile kömür depolarının yol açtığı çevresel risklerin bölgenin geleceğini tehlikeye attığını belirtti.

Yılmaz: "Yanlış arazi kullanımı ve kömür depoları Çarşamba Ovası’nın geleceğini tehdit ediyor"

Yılmaz, Çarşamba Ovası’nın son yıllarda doğal karakterini kaybetmeye başladığını vurgulayarak konuya dair şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bir zamanlar Türkiye’nin sebze üretiminde lokomotif bölgelerinden biri olan Çarşamba Ovası, kontrolsüz fındık ve kavak dikiminin artmasıyla tarımsal yapısını kaybediyor. Üretici kısa vadeli kazanç sağlayan ürünlere yöneldiği için sebze üretimi hızla azalıyor"

Çevresel tehditlerin boyutlarını da ayrıntılarıyla aktaran Yılmaz, şu uyarılarda bulundu:

"Çarşamba Ovası’nda tarım arazilerinin ortasında kurulu kömür depoları bulunuyor. Bu depolar toprağı, suyu ve havayı kirletiyor. Kömür tozu ürünlere yapışarak sebze ve meyveyi öldürüyor. İnsan sağlığını tehdit ediyor, kanser riskini artırıyor. Bir kısmı 30 yıl önce alınmış ruhsatlarla çalışan bu tesisler, bugün binlerce insanın yaşadığı, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda faaliyet gösteriyor. İnsanlar resmen zehir soluyor. Artık birilerinin bu tabloyu görmesi gerekiyor"

Çözüm Önerileri ve Çağrı

Yılmaz, bölgenin kritik bir eşikte olduğunu belirterek uzun vadeli planlama ve doğru üretim politikalarının zorunlu olduğunu söyledi. Önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Ovayı eski üretken günlerine döndürmek istiyorsak sözleşmeli tarımın yaygınlaşması, çevresel denetimlerin sıkılaştırılması ve kömür işletmelerinin tarım alanlarından tamamen kaldırılması gerekiyor. Çarşamba Ovası sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin stratejik gıda kaynağıdır. Kaybetmeyi göze alamayız"

Yılmaz'ın sözleri, bölge için acil müdahale, sıkı denetim ve sürdürülebilir üretim politikalarının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ