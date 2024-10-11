2024 GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşecek

2024 GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi İstanbul'da

2024 GO! GLOBAL Türkiye zirvesi, 23-25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu tarafından organize edilen bu etkinlik, Türkiye ile uluslararası yatırımcılar arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

Uluslararası Yatırımlar İçin Yeni Bir Platform

Etkinlik, Türk ekonomisinin global rekabet gücünü arttırmaya yönelik adımlar atarak Türk teknoloji girişimleri için uluslararası fon sağlamayı amaçlıyor. Üç gün süresince etkileyici oturumlar ve söyleşiler yer alacak.

Önemli Konuşmacılar ve Katılımcılar

Açılış konuşmasını yapacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin önemini vurgulayacak. Zirveye 200'den fazla katılımcı ile birlikte dünyaca ünlü yatırımcılar da iştirak edecek.

Girişimcilerin Global Arenadaki Yeri

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için giderek öne çıkan bir ülke olduğunu belirtti. Olpak, bu zirvenin, yatırımcı ve girişimcilerin Türkiye'nin liderlik yarışındaki rolünün pekiştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

İnovasyon Merkezine Doğru

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin bölgesel bir inovasyon merkezi olmayı hedeflediğini dile getirdi. Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 2023'te 42 milyar dolara ulaşmasıyla ülkenin birçok fırsat sunduğunu belirtti.

Geleceğin Teknoloji Şirketleri için Bir Köprü

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı Hande Çilingir ise bu zirvenin, yeni nesil Türk girişimlerinin global rekabete hazırlanmasına önemli katkılarda bulunacağını ifade etti. Çilingir, başarılı girişimcilerin vizyonlarını büyütmeleri için bir köprü oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.