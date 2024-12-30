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2025 Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayınlandı

Yeni yıla yönelik Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde ithalat vergileri belirlendi, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:50
2025 Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayınlandı

2025 Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayınlandı

Yeni yıla ilişkin İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde, ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi. Bu önemli düzenleme, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu.

Vergi Hadlerinin Belirlendiği Ürün Grupları

Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan ürünler geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu ürün grupları arasında: canlı hayvanlar, hayvansal ve bitkisel ürünler, her türlü yağlar, gıda sanayi müstahzarları, içecekler ve tütün ürünleri bulunmaktadır. Ayrıca, mineral maddeler, kimya sanayi ürünleri, plastik malzemeler, ahşap ve mamulleri gibi pek çok ürün de cetvelde yer almaktadır.

Bu kapsamda belirtilen tüm ürünlerin ithalatına ilişkin olarak uygulanacak vergi hadleri detaylı bir şekilde sıralandı. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu cetvel, ticaretin ve gümrük işlemlerinin daha düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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