Telefon hattı kullananlara kötü haber! 260 TL yerine 400 TL ödeyeceksiniz

Faturalı Hat Sahiplerine Beklenmedik Vergi Sürprizi!

Türkiye'de mobil telefon kullanıcılarını etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. En son Resmi Gazete'de duyurulan habere göre, 2023'te mobil telefon aboneliği başvurusunda alınan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıl yüzde 53.8 artarak 400 TL'ye çıkacak.





1999 Gölcük depremi sonrasında başlatılan bu vergi, Resmi Gazete'de yayımlanan bir duyuru ile 260 TL'den 400 TL'ye yükseltildi. Bu kararın ardından, yeni hattını alan herkes, faturalı ya da faturasız olması fark etmeksizin Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak. Belirlenen 400 TL'lik vergi, operatörlere ödendiğinde, abonelere 12 aya kadar taksitle yansıtılabilecek.

Bunun yanı sıra, Özel İletişim Vergisi'ndeki bu artışla birlikte, cep telefonu kullanıcılarından her ay alınan 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılda 15 TL seviyelerine çıkarıldı. Bu gelişmeler, faturalı hat sahipleri arasında geniş bir tepki topladı. Aboneler, vergi artışının yanı sıra telsiz kullanım ücretindeki zamın da aile bütçelerini olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor. Operatörlerden ve ilgili birimlerden yapılacak açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor.