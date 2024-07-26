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Amazon Prime Day 2024: Türkiye'de Rekor Satışlar

Amazon Prime Day 2024, Türkiye'de ve dünya genelinde tarihin en büyük alışveriş etkinliği olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:43
Amazon Prime Day 2024: Türkiye'de Rekor Satışlar

Amazon Prime Day 2024'ün Başarıları

Amazon, Prime Day 2024'ün şimdiye kadarki en büyük küresel alışveriş etkinliği olduğu ve Türkiye'de haftalık satışlar ile ciroda rekor kırdığını duyurdu.

Rekor Siparişler ve Ziyaretçi Sayısı

Amazon'un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de gerçekleşen Prime Day süresince, Prime üyeleri rekor sayıda sipariş vererek dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, kampanya boyunca günlük site ziyaretlerinde de en yüksek rakama ulaşıldı.

Popüler Ürün Kategorileri ve Markalar

Prime İndirim Avcıları sayesinde, Türkiye'ye özel sunulan indirimli ürünler arasında elektronik, bilgisayar, moda, kitap ve kişisel bakım kategorileri öne çıktı. Prime üyeleri, en çok mobil telefonlar, mutfak aletleri ve tüketim malzemeleri gibi ürünlere ilgi gösterdi. En yüksek talep gören markalar arasında Apple, Samsung, Philips, Stanley ve Karaca gibi yerel ve global isimler yer aldı.

Prime Üyelik Avantajları

Amazon Prime, tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunmaya devam ediyor. Türkiye'de, Prime üyeleri için aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçenekleri mevcut. Üyelere ayrıca her gün popüler markaların ürünlerinde özel fırsatlar, Prime Video ile ödüllü film ve dizilere erişim ve Prime Gaming ile ücretsiz oyun imkanı sağlanıyor. Bu hizmetler, aylık sadece 39 lira karşılığında sunuluyor.

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